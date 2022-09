Der DAX notiert wieder deutlich über der 13.000er-Marke und nähert sich bedeutenden Widerständen. Mit dem gestrigen Tief wurde der Gewinn beim DAX-Capped-Put mitgenommen. Der DAX-Inliner notiert bei plus 25 Prozent. Es wird ein Verkaufslimit platziert und der Stopp weiter erhöht. Von Stefan Mayriedl









Kurz nach der gestrigen EZB-Entscheidung sackte der DAX zunächst noch einmal unter 12.700 Punkte ab. Mittlerweile aber sieht es doch schon wieder etwas freundlicher aus und der Index konnte sich erneut über die 13.000er-Marke hinauf kämpfen. Die entscheidenden Widerstände sind aber weiter intakt. Zunächst einmal müssten die Gleitenden Durchschnitte der letzten 55 und 38 Börsentage um 13.170/13.300 Zähler überwunden werden.

Die jüngste Abwärtswelle (13.947 auf 12.603 Punkte, 16. August bis 1. September) wäre über dem 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement bei 13.434 Zählern beendet. Dann könnte ein neuerlicher Angriff auf den inzwischen um 13.760 Punkten verlaufenden achtmonatigen Abwärtstrend lanciert werden, während sich der wichtige 200-Tage-Durchschnitt um 14.230 Zähler bewegt. Dagegen gilt auf der Unterseite weiter das Doppeltief bei gut 12.600 Punkten als Halt. Noch einmal deutlich stabiler und wichtiger ist die Unterstützungszone um 12.400 Punkte, wo sich auch das (bisherige) Jahrestief befindet.

Stark nach oben geschossen ist zuletzt der am 29. Juli empfohlene Schein HB7G69. Zum aktuellen Plus von 25 Prozent kann auf Einwochensicht ein Plus von zwölf Prozent dazu kommen. Es wird ein Verkaufslimit bei 9,60 Euro platziert und der Stopp von 4,80 auf 5,40 Euro angehoben. Bei dem am 29. Juni vorgestellten DAX-Capped-Put VX9HX6 ging gestern das Verkaufslimit auf und es wurde ein Plus von 15 Prozent eingefahren.

Dax