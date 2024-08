Die vergangenen Wochen und Monate haben wieder einmal gezeigt, wie volatil die Märkte sein können. Wie schnell Inflationsängste und geopolitische Unwägbarkeiten zu Krisen an der Börse führen können. Zeit, das eigene Portfolio mit krisenfesten Aktien abzusichern, die auch langfristig Rendite versprechen.

Gerade in Krisenzeiten greifen Anleger gern zum Altbewährten, zum Beständigen, zu Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell sie auf Anhieb verstehen und die seit Jahren stabile Gewinne erwirtschaften.

Genau dafür hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE den Aktien für die Ewigkeit Index entwickelt. Er vereint 30 Börsenchampions und Langzeitfavoriten, die nicht nur über ein starkes Geschäftsmodell verfügen, sondern auch mit einer positiven 5- bis 10-Jahres-Performance überzeugen. Einige der im Index enthaltenen Aktien – darunter Konsumgüterhersteller, Lebensmittelkonzerne oder auch Einzelhandels-Riesen – gehören zu eher defensiven Branchen.

Defensiv, attraktiv, lukrativ

Costco Wholesale zum Beispiel ist ein solches Unternehmen. Egal ob man einen Zeitraum von einem, 3, 5 oder 10 Jahren betrachtet: Die Aktie zeigt außerordentlich hohe Kurszuwächse und lässt selbst die Performance von S&P 500 und Nasdaq alt aussehen. Dabei ist das Geschäftsmodell der US-Firma denkbar einfach: Es basiert auf dem Verkauf von Produkten in großen Mengen (Lebensmittel, Haushaltswaren, Elektronik und Kleidung) zu vergünstigten Preisen. Costco ist ein kerngesundes Unternehmen und weist in seiner Bilanz mehr Cash als Verbindlichkeiten aus.

Auch beim US-Einzelhandels-Riesen Walmart laufen die Geschäfte gut. Vor Kurzem hat der Konzern seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Jahr angehoben. Im 2. Quartal stieg der Umsatz um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 169 Milliarden Dollar, der operative Gewinn legte um 8,5 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar zu. Als defensiver Wachstumswert ist und bleibt das Unternehmen ein attraktives Investment.

Ähnliches gilt für den amerikanischen Mischkonzern Danaher, der unter anderem in den Bereichen Life Science, Medizintechnik und Umwelt tätig ist. Die Aktie gehört seit Jahren zu den Dauerläufern an der Börse und konnte auch mit den jüngsten Zahlen wieder überzeugen, übertrafen sie doch die Erwartungen der Analysten deutlich. So lag der Umsatz mit 5,74 Milliarden Dollar um 3 Prozent über den Schätzungen der Experten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag im 2. Quartal bei 1,72 US-Dollar und damit deutlich über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,57 US-Dollar.

30 starke Unternehmen für Ihr Depot

Dies sind nur 3 Beispiele für Unternehmen mit einem starken Geschäftsmodell, Durchhaltevermögen und Markterfahrung. Auch im Übrigen versammelt sich im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index das Who’s who der Börse: Neben Tech-Schwergewichten wie Apple, Microsoft oder Alphabet sind auch der Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson, der weltweit tätige Lebensmittelkonzern Nestlé, der deutsche Versicherer Allianz und Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im Index vertreten.

Mit dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index haben Sie jetzt die Möglichkeit, branchenübergreifend mit einem Einzelinvestment auf die Langzeitfavoriten der BÖRSE ONLINE Redaktion zu setzen. Mit dem Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABN nehmen Sie nahezu 1:1 am Kursverlauf teil. Sollten Sie mehr Risiko eingehen wollen, steht Ihnen eine Auswahl an Hebel-Zertifikaten zur Verfügung.

