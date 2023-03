Eindrucksvoll wiederholt HSBC Deutschland den Vorjahressieg. Das Zertifikatehaus aus Düsseldorf punktet mit hoher Handelsqualität und vor allem exzellentem Service. Dazu gehört ein stetig wachsendes Bildungsangebot via Internet und soziale Medien

Mit dem Namen HSBC Deutschland verbindet man vor allem Tradition. HSBC steht für die altehrwürdige Hongkong & Shanghai Banking Corporation, deren Wurzeln im Deutschland-Geschäft beim 1785 gegründeten Düsseldorfer Bankhaus Trinkaus & Burkhardt liegen — eine Institution mit Geschichte. Also eher etwas für ältere Männer als für die Jugend?

Weit gefehlt! Schon 2022 sicherte sich HSBC den Goldenen Bullen in der Kategorie „Zertifikatehaus des Jahres“, weil sich kein Emittent moderner präsentierte. Ob auf der eigenen Website, auf Instagram oder Youtube — Service und Weiterbildungsangebot über Internet und Social Media sind nahezu einmalig. Angesprochen wird damit beileibe nicht nur die „Generation Meme-Stocks“, die erst nach dem pandemiebedingten Kurseinbruch 2020 zur Börse fand.

Der Tradition verpflichtet, der Zukunft zugewandt:

HSBC Deutschland ist Teil der britischen HSBC-Gruppe, eines der größten Finanzinstitute der Welt. Kunden sind neben Privatanlegern vor allem institutionelle Investoren und Unternehmen, aber auch der öffentliche Sektor. In Deutschland beschäftigt die Bank in der Düsseldorfer Zentrale und an acht weiteren Standorten rund 2200 Mitarbeiter. HSBC zählt hierzulande zu den wichtigsten Anbietern im Zertifikategeschäft. Vor allem bei Hebelprodukten und Optionsscheinen gehören die Düsseldorfer zu den Marktführen. Die Produktpalette umfasst darüber hinaus unter anderem Bonus- und Discountzertifikate sowie Aktienanleihen.

