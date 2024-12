Es gibt eine ganz neue Anleihe mit einer langen Laufzeit. Sie bietet mehr Rendite als jedes in der Laufzeit vergleichbare Festgeld. Und die Sicherheit kann sich auch sehen lassen.

Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe gehört zu den größten Energieversorgern in Deutschland und spielt eine zentrale Rolle. Dabei bietet es die gesamte Versorgungspalette an – von der Stromerzeugung über die Netzinfrastruktur bis hin zum Vertrieb. Zudem treibt es den Ausbau erneuerbarer Energien konsequent voran und investiert intensiv in Zukunftstechnologien.



Mit einem Jahresumsatz von über 50 Milliarden Euro (Stand: 2023) und einer stabilen Ebitda-Marge von rund zwölf Prozent werden wirtschaftliche Stärke und Effizienz gezeigt. Milliarden sollen in erneuerbare Energien investiert werden, insbesondere in Off-shore-Windparks, Photovoltaik und Wasserstoffprojekte. Diese umfangreichen Investitionen werden durch eine Finanzierungsstrategie ermöglicht, in der die Emission neuer Anleihen eine zentrale Rolle spielt.



Kürzlich hat das Unternehmen eine neue lang laufende Anleihe begeben. Sie läuft bis November 2035 und bietet einen Zinskupon von 3,75 Prozent, der beim aktuellen Kurs nahe dem Nennwert auch etwa der jährlichen Rendite entspricht. Zum Vergleich: Festgeld mit zehn Jahren Laufzeit bringt laut Daten der FMH-Finanzberatung im Schnitt derzeit 2,24 Prozent pro Jahr. Die italienische Banca Sistema bietet auf der Plattform Weltsparen aktuell 3,50 Prozent pro Jahr – bei einer Mindestanlage von 20.000 Euro.



Besser als jedes Festgeld

Die neue Anleihe bietet somit mehr Rendite als alle Festgeldangebote mit ähnlicher Laufzeit. Zudem beträgt die Stückelung nur 1.000 Euro, und sie kann börsentäglich gehandelt werden, während Festgeld für die Dauer von zehn Jahren nicht verfügbar ist.



Wie beantworten Ratingagenturen und Wirtschaftsplattformen die Frage nach der Sicherheit des Bonds? Was Moody´s und Bloomberg bescheinigen und weitere Details zur Anleihe lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – der Finanzzeitung mit dem MEHR am Wochenende für Digitalabonnenten.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Unsichere Fahrt durch Trump-Plan

Der gewählte US-Präsident Donald Trump droht mit Zöllen auf Importe aus Mexiko, Kanada und China. Diese träfen deutsche Autohersteller, aber nicht alle gleich stark (S.6)



Krise, Korruption, Kursflop

Produktionsstopp, neuer Chef und dann noch Besuch vom Staatsanwalt: Rund um diesen Wohnmobilhersteller entwickelt sich ein Wirtschaftskrimi (S.8)



Neues für Anleger und Berufstätige

Der Bundesrat hat das Jahressteuergesetz 2024 abgesegnet. Was sich jetzt für Steuerpflichtige ändert (S.12)



Viel Rauch und wenig Klarheit in Essen

Ein Eckpunktepapier für den Umbau der Stahlsparte dieses MDAX-Konzerns stößt auf massiven Widerstand der Arbeitnehmervertreter und wirft gleichzeitig einige Fragen auf (S.14)



Auf der Schattenseite

Trotz Solarboom Kursdesaster bei SMA Solar und Pleitesorgen bei Meyer Burger: Die europäische Branche steckt tief in der Krise. Welche Auswege sich Anlegern dennoch bieten (S.42)







Black Friday Deals sichern

€uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Woche für Woche erhalten Sie eine einzigartige Kombination aus News, Trends und Hintergründen für Ihre Investmententscheidung.

Zeit für Sie, zum regelmäßigen Leser zu werden.

Denn mit unseren Black Friday Deals sparen Sie 20 % auf alle digitalen €uro am Sonntag Abonnements und Einzelausgaben. Mit dem Code BLACK2024 steht Ihnen der Rabatt offen. Aber zögern Sie nicht zu lang: das Angebot ist nur bis 4. Dezember gültig.