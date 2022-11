Derivatedepot – 181-Prozent-Chance mit WTI Oil

Im Derivatedepot wurde ergänzend zum Brent-Oil-Bonus-Cap-Zertifikat ein WTI-Oil-Inliner gekauft, der über eine engere obere Schwelle verfügt. Das Potenzial auf Sicht von knapp drei Monaten beträgt 181 Prozent. Von Stefan Mayriedl



Auch um das neu aufgenommene Brent-Oil-Bonus-Cap-Zertifikat noch besser zu schützen, wird die WTI-Oil-Inliner-Position getauscht und ein Schein mit engerer oberer Schwelle erworben. Die bis Januar laufenden Papiere HC0E2U wurden zu 5,35 Euro verkauft.



Neu dabei ist der WTI-Oil-Inliner HC0BLH. Zu 3,56 Euro wurden 300 Stück gekauft. Die Scheine steigen um 181 Prozent, sofern der WTI-März-Future bis zum 15. Februar zwischen 62,00 und 94,00 Dollar bleibt. Aktuell notiert der Kontrakt um 81 Dollar, also etwa einen Dollar niedriger als der nächstfällige Kontrakt.



Die obere Schwelle wäre in Gefahr, wenn die beiden um 91/91,50 Dollar verlaufenden mittelfristigen Abwärtstrends gebrochen werden würden. Als WTI am 8. November zuletzt bei 92 Dollar oben notierte, kostete der Inliner um die 1,40 Euro. Es wird zunächst auf einen fixen Stoppkurs verzichtet.









WTI-Oil-Chart