Derivatedepot – 58-Prozent-Chance bis Dezember: Auf die Infineon-Aktie wurde der Inliner PG7M10 gekauft, der in einer 13 Euro breiten Range für einen 58-Prozent-Gewinn gut ist

Für das Derivatedepot wurde eine recht spekulative neue Position eröffnet, die auf Sicht von zweieinhalb Monaten für einen Gewinn von 58 Prozent gut ist. Gekauft wurden zu 6,34 Euro 225 Stück des Infineon-Inliners PG7M10.



Um das angestrebte Plus einzufahren muss die Infineon-Aktie bis zum 20. Dezember in der Spanne zwischen 25,00 und 38,00 Euro bleiben. Der Basiswert läuft seit vielen Monaten in einer breit angelegten Seitwärtsspanne. Die weiter entfernt liegende obere Schwelle wird erst in Gefahr geraten, wenn die Widerstandskombination aus 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der Juni-August-Abwärtswelle sowie 200-Tage-Durchschnitt um 33,30/33,50 Euro überwunden wird, wobei dann noch die waagrechte 36,20er-Zone als wichtiger Schutz wirkt.

Nach unten sorgt das Duo aus logarithmischen 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle Juli 2022/Juli 2023 und dem 52-Wochen-Tief um 26,70/27,00 Euro für Halt. Auch dort gäbe es dann noch immer etwa sechs Prozent Puffer zur Schwelle. Der erste Stoppkurs wird bei 3,00 Euro platziert.

Name Infineon-Inliner WKN PG7M10 Kaufkurs 6,34 € Schwellen 25,00 €/38,00 € Laufzeit 20.12.24 Stoppkurs 3,00 €

