Das auf Allzeithoch notierende Derivatedepot erhält eine tendenzielle Short-Komponente. Als Basis dient die sich in einer tiefen Baisse befindende Volkswagen-Aktie. Bei gut fünf Euro Puffer ist mit dem Capped-Put bis März ein Gewinn von 25 Prozent drin.

Beim auf ein Allzeithoch gestiegenen Derivatedepot liegt der Cash-Anteil derzeit wieder bei mehr als zehn Prozent. Ein Teil davon soll am Donnerstag in einen DAX-Inliner gesteckt werden. Alle Infos dazu stehen in der aktuell erscheinenden BÖRSE-ONLINE-Ausgabe.



Zudem haben wir heute zu 0,80 Euro 2000 Stück des Volkswagen-Capped-Put-Optionsscheins MG0DCY erworben. Der Schein steigt um 25 Prozent, sofern die Volkswagen-Aktie am 21. März bei maximal 90,00 Euro notiert.

Angesichts einer Basis bei 100,00 Euro würde die Position im Minus enden, wenn die VW-Aktie am Bewertungstag bei mehr als 91,90 Euro liegt. Der erste Stoppkurs wird bei dem Schein bei 58 Cent platziert. So weit unten notierte das Derivat letztmals Ende Oktober.

Name Volkswagen-Capped-Put WKN MG0DCY Kaufkurs 0,80 € Basis/Cap 100,00 €/90,00 € Bewertungstag 21.03.25 Stoppkurs 0,58 €

