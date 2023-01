Derivatedepot – Das Fresenius-Kaufsignal umsetzen

Die Fresenius-Aktie ist über zwei wichtige langfristige Widerstände ausgebrochen. Wir setzen für das Derivatedepot auf einen Capped-Call, der bis Juni für ein Plus von 35 Prozent gut ist. Von Stefan Mayriedl



Da es bei der Aktie von Fresenius zu einem bedeutenden strategischen Kaufsignal kam, wollen wir dieses für das Derivatedepot umsetzen. Daher der Einstieg zu 0,185 Euro in 10000 Fresenius-Capped-Calls MD60A2.



Die Scheine werden um 35 Prozent steigen, sofern die Fresenius-Aktie am 16. Juni bei mindestens 26,50 Euro notiert. Zuletzt erfolgte der Ausbruch aus einem doppelten Widerstand: sowohl die 200-Tage-Linie wurde überwunden, aber auch ein seit Sommer 2021 etablierter Abwärtstrend.



Eine entscheidende Unterstützung ist um 24,70/25,10 Euro auszumachen. Dort verlaufen ein dreimonatige Aufwärtstrend und der ebenfalls steigende 55-Tage-Durchschnitt. Der erste Stopp wird bei noch tiefen 0,125 Euro platziert und damit deutlich unter dem Einmonatstief des Scheins. Beim zuletzt erholten Tesla-Inliner SQ6MCG wird der Stoppkurs auf 2,15 Euro angehoben.







Fresenius-Chart