Derivatedepot – Das Tesla-Verkaufssignal wird getradet

Ins Derivatedepot wurde ein bis März laufender Tesla-Capped-Put gekauft, der über ein Gewinnpotenzial von 65 Prozent verfügt. Beim Stoppkurs orientieren wir uns zunächst an dem vom Septemberhoch ausgehenden Abwärtstrend. Von Stefan Mayriedl



Bei der Aktie von Tesla kam es mit dem gestrigen Zweijahrestief zu einem bedeutenden strategischen Verkaufssignal. Damit ist noch nicht einmal gemeint, dass die Aktie erstmals wieder seit Oktober 2019 unter dem 200-Wochen-Durchschnitt notiert, denn dieser Durchbruch ist noch nicht nachhaltig. Allerdings wurden inzwischen mehr als 61,8 Prozent der massiven Aufwärtswelle Juni 2019/November 2021 wieder eingebüßt. Diese ist damit beendet und der Weg zur horizontalen Zone um 125 Dollar frei. Der 2019 etablierte Aufwärtstrend verläuft sogar erst um 100 Dollar.



Wir wagen für das Derivatedepot den Einstieg in eine tendenziell Short ausgerichtete Position. Zu 2,82 Euro wurden 425 Tesla-Capped-Puts VV0V20 gekauft. Diese steigen um 65 Prozent auf einen Gegenwert von 5,00 Dollar, wenn die Tesla-Aktie am 17. März bei maximal 150,00 Dollar notiert. Die aktuelle Seitwärtsrendite beträgt knapp 30 Prozent und der Break-even der Position angesichts einer Basis bei 200,00 Dollar liegt um 170 Dollar.



Beim Stop loss achten wir zunächst auf die Widerstandskombination aus knapp dreimonatigen Abwärtstrend und dem fallenden 38-Tage-Durchschnitt um 182/193 Dollar. Bezogen auf den Capped-Put wird ein erster Stopp bei 1,60 Euro platziert. Das Gesamtrisiko der Position beträgt damit etwa 1,7 Prozent des Depotwerts.







Tesla-Chart