Derivatedepot – DAX-Gewinn mitnehmen, neue Outperformance-Chance wagen

Name DAX-Capped-Call-Plus WKN PC1MNQ Kaufkurs 33,04 € Schwelle 16.200 Pkt. Laufzeit 18.10.24 Stoppkurs -

Nach dem frischen DAX-Allzeithoch wurde für das Derivatedepot die Capped-Call-Plus-Position erneuert. Angestrebt wird erneut eine deutliche Outperformance. Bis Oktober ist ein Plus von 21 Prozent drin.

Wie angekündigt wurde nun die tendenzielle DAX-Long-Position ausgetauscht, wobei das frische Allzeithoch ein willkommener Anlass war. Der am 21. Dezember zu 28,05 Euro erworbene DAX-Capped-Call-Plus PC1MKD wurde bei 38,31 Euro, also mit einem Plus von 37 Prozent verkauft.

Dafür ins Derivatedepot geholt wurden zu 33,04 Euro 85 DAX-Capped-Call-Plus-Scheine PC1MNQ. Diese steigen um 21 Prozent, sofern die Schwelle bei 16.200 Punkten bis zum 18. Oktober behauptet werden kann.

Diese wird bereits von der Kombination aus 200-Tage-Linie und 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Oktober-März-Aufwärtswelle geschützt. Und auch der Ende Oktober etablierte, damals noch moderate Aufwärtstrend wird das 16.200er-Niveau in wenigen Tagen erreichen. Ein fixer Stopp wird noch nicht platziert. Erneut sollte sich eine Outperformance zum DAX einstellen.