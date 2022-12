Solide Basiswerte braucht jedes Aktiendepot. 30 ausgewählte internationale Titel finden sich in diesem Index. Auf welche Aktien Anleger setzen sollten. Von Florian Hielscher

Die Märkte zeigen sich nach den China-Sorgen einmal mehr volatil. Anleger, die sich weniger Stress aussetzen möchten, investieren in bewährte Qualitätswerte. Die Devise: kaufen und liegen lassen. Jedoch funktioniert dieser Ansatz nur mit den richtigen Aktien.

Aktien für die Ewigkeit

Eine solche ist Nestlé. Der Schweizer Lebensmittelriese verfügt über starke Preissetzungsmacht und profitiert von der Krisenresistenz seines Geschäftsmodells. Der Konzern hinter Marken wie Kitkat, Nespresso oder Maggi nutzt seine finanzielle Stärke und will über die nächste Dekade 1,9 Milliarden Dollar in die saudi-arabische Lebensmittelindustrie investieren. Damit sollen unter anderem eine hochmoderne Fabrik sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen.

Der bereits 1917 gegründete Bergbau- und Rohstoffkonzern Anglo American passt sein Geschäft an neue Herausforderungen an. Gemeinsam mit dem MDAX-Konzern Aurubis wollen die US-Amerikaner den Bezug von Kupfer nachhaltiger machen. Einer Absichtserklärung zufolge wollen die Unternehmen Zusicherungen für die Art der Förderung, der Verarbeitung, den Transport und die Vermarktung des Rohstoffs geben. Dafür sollen technologische Lösungen zur Rückverfolgung ausgelotet werden, um so mehr Transparenz zu schaffen.

So investieren Sie einfach in die Basis Ihres Depots

Beim Chemiekonzern DSM stellt man Weichen für die Zukunft. Die Niederländer wollen mit dem Schweizer Duft- und Aromastoffproduzenten Firmenich zu DSM-Firmenich fusionieren. Der Konzern käme auf einen Gesamtumsatz von über elf Milliarden Euro und soll mittelfristig um fünf bis sieben Prozent organisch wachsen. Anteilseigner von Firmenich haben ihre Zustimmung bereits erteilt. DSM verschickte jüngst die Einberufung zur Hauptversammlung. Auf dieser sollen die Aktionäre am 23. Januar den Zusammenschluss billigen. Der BO-Index Aktien für die Ewigkeit beinhaltet 30 solide Basiswerte mit nachgewiesenermaßen resistenten Geschäftsmodellen.

Dieser Artikel erschien zuerst in Euro am Sonntag 48/2022. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.