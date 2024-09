Krieg, Inflation, Zinswende, zuletzt Rezessionsängste in den USA. Als Anleger hat man es nicht leicht, in derart herausfordernden Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren und möglichst erfolgreich zu investieren. Unternehmen, die auch in schwankenden Märkten stabil bleiben, sind hier die erste Wahl.

Wer sein Risiko geschickt auf mehrere starke Schultern verteilt, ist für schwache Marktphasen erfahrungsgemäß besser gewappnet. Genau dafür hat die BÖRSE ONLINE-Redaktion den Stabile Werte Index entwickelt. Im Index werden 18 Unternehmen gebündelt, die nicht nur aus krisenresistenten Branchen stammen, sondern auch durch ihre Preissetzungsmacht und ihre starke Marktposition weitaus weniger anfällig für Inflation und andere negative Faktoren sind.

Marktführer für ein sicheres Depot

Eines dieser Unternehmen ist der Infrastrukturkonzern Vinci. 125 Jahre Firmengeschichte, Präsenz in mehr als 120 Ländern und 280.000 Mitarbeiter sprechen für das stabile Geschäftsmodell des französischen Konzerns. Allein 4.443 Kilometer Autobahn samt den dazugehörigen Einrichtungen gehören dem einst als Baufirma gestarteten Unternehmen in Frankreich. Wer fliegt statt fährt, landet auch bei Vinci, die etwa den Flughafen London Gatwick betreiben, dazu eine hohe zweistellige Zahl an Betreiberkonzessionen für Airports in aller Welt besitzen, die sie oft selbst gebaut haben. 2023 lag der Umsatz bei 68,84 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent, und auch für 2024 rechnet man bei Vinci mit einem weiteren Anstieg — kein Wunder bei einem Auftragspolster von 67 Milliarden Euro. Die jährliche Performance der Aktie seit 2008 beträgt stattliche 11,2 Prozent.

Ein anderes Unternehmen mit einer extrem starken Marktposition ist die Ingenieurgruppe Gaztransport et Technigaz (GTT), die sich auf den Transport und die Lagerung von Flüssiggas spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet zudem technische Unterstützung und Patentlizenzen für den Bau von LNG-Tanks an, die hauptsächlich auf LNG-Tankern installiert werden. Im ersten Halbjahr ist der Auftragsbestand auf 2 Milliarden Euro angeschwollen. Umsatz und Gewinn kletterten in diesem Jahresabschnitt kräftig: Der Nettogewinn stieg von 84 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023 auf 170,3 Millionen Euro. Die Marktführerschaft des Unternehmens sollte auch künftig unangefochten bleiben.

18 Unternehmen plus Gold

Firmen wie diese sind perfekt für den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index geeignet, da sie durch ihre Preissetzungsmacht weitaus weniger anfällig für Inflation und Rezession sind und steigende Rohstoff- oder Produktionskosten besser an den Endkunden weitergeben können. Das macht sie krisenfest und ermöglicht es ihnen, auch in schwierigen Zeiten beständig zu wirtschaften. Gleiches gilt zum Beispiel für Firmen wie Palo Alto (IT-Sicherheit), Ackermans & van Haaren (Offshore-Windanlagen), Rheinmetall (Rüstung) oder Rio Tinto (Rohstoffproduzent). Abgerundet wird das Portfolio unter anderem durch die breit diversifizierten Investmentgesellschaften Berkshire Hathaway und Investor AB.

Besonders spannend: Mit dem börsengehandelten Xetra-Gold gehört auch ein krisenfestes Edelmetall zum starken Portfolio, das damit nicht nur zusätzlich abgesichert ist, sondern auch von der derzeitigen Gold-Rally massiv profitiert.

Setzen Sie auf den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index und profitieren Sie von starken Unternehmen, die auch in schwankenden Märkten Rendite versprechen. Mit dem Index-Zertifikat DA0ABL können Sie jetzt nahezu eins zu eins am Kursverlauf des Index teilhaben. Wer mit mehr Risiko einsteigen möchte, nutzt die entsprechenden Hebel-Zertifikate.

In stabile Werte investieren