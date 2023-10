Das sind die wichtigsten Nachrichten von der Börse und rund um Ihr Geld am 20. Oktober. Hier finden Sie alles, was Sie jetzt wissen müssen:

Rezessionsrisiken in Deutschland enorm hoch – Kommt es jetzt zum Ausverkauf bei DAX & Co.?

Eine Rezession in Deutschland scheint laut neuesten Daten unabwendbar zu sein – Doch was bedeutet das für die Märkte? Kommt jetzt vielleicht der große Ausverkauf bei DAX & Co.?

Weiterlesen...

Turnaround oder Absturz? Aktien von Allianz und BASF unter Druck

Die Aktien von BASF und Allianz stehen weiter unter Druck. Nun kursieren sogar noch Gerüchte um eine Gewinnwarnung. Was Anleger jetzt mit den Aktien machen sollen und ob es bald den Turnaround oder den Absturz gibt.

Weiterlesen...

SolarEdge: Crash bei der Solaraktie – nun antizyklisch einsteigen?

Bis auf wenige Ausnahmen bleibt es dabei, im ‚Bereich der „grünen“ Technologieaktien zeigt sich derzeit keine Entspannung. Das liegt zum einen an den geopolitischen Störungen, zum anderen an schlechten Unternehmenszahlen wie bei SolarEdge. Sollten Anleger nach dem Crash bei SolarEdge einsteigen?

Weiterlesen...

Nasdaq, Deutsche Börse und Co – Lohnen sich jetzt die Aktien, ohne die Börse nicht funktioniert?

Ohne die großen Börsenbetreiber wie Nasdaq, Deutsche Börse usw. könnte niemand Aktien kaufen oder verkaufen. Doch sind vielleicht auch die Aktien der Betreiber von Börsenplätzen einen Blick wert ohne die der Handel nicht funktioniert?

Weiterlesen...

Fondsmanager verrät: „Wir wollen nicht, dass Bayer zerschlagen wird, aber ...“

Der Union-Investment-Fondsmanager Markus Manns spricht über die gefährliche Lage beim Agrarchemie- und Pharmakonzern – und welche Einschnitte er jetzt von Bayer-Chef Bill Anderson verlangt

Weiterlesen...

Dieser ETF setzt auf einen Markt, der bis 2030 jedes Jahr 87 Prozent wachsen soll

Setzt dieser ETF etwa auf den wachstumsstärksten Markt der Welt? Es scheint so, denn bis 2030 verspricht diese noch jedes Jahr ein Wachstum von über 87 Prozent. Das steckt dahinter

Weiterlesen...

Das sind die 5 größten Geldfallen im Alltag und wie Sie sie vermeiden können

Wenn man bisweilen auf das Bankkonto schaut, fragt man sich: Was ist mit meinem Geld passiert? Es ist wahrscheinlich in einer dieser fünf großen Geldfallen gelandet. So können Sie diese vermeiden:

Weiterlesen...