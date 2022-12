Im heutigen Adventskalender finden Sie eine Anleihe, mit der Sie überraschend mehr Zinsen bekommen und somit die Dividende schlagen. Von Matthias Fischer

Die Inflation hat Europa fest im Griff. Das zeigt sich mittlerweile auch beim Zuckerpreis: Laut Daten des statistischen Bundesamtes hat der Preis für ein Kilogramm Zucker gegenüber dem Vorjahr um 55 Prozent zugelegt. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Zucker wird auf dem Weltmarkt gehandelt - und in dem wichtigen Produzentenland Brasilien wird zunehmend mehr Zuckerrohr dazu verwendet, Treibstoff herzustellen statt Zucker. Dazu kommt, dass auf den europäischen Anbaufeldern wegen Schädlingen und Trockenheit die Ernte bei Zuckerrüben zurückgeht. Und schließlich steigt weltweit die Nachfrage für Zucker. Wenn eine größere Nachfrage auf ein knapperes Gut stößt, dann steigen die Preise.



Was die Verbraucher schmerzt, ist gut für die Zuckerproduzenten wie den deutschen Giganten Südzucker. Und der hat eine nachrangige Anleihe auf dem Markt, die einen großen Vorteil hat: Sie fällt nicht im Kurs, wenn die Zinsen steigen. Denn der Zinskupon des Papiers setzt sich aus einem Basiszins von 3,1 Prozent plus eines Aufschlags in Höhe des Referenzzinses Euribor für drei Monate zusammen. Steigen also die Zinsen, legt auch der Euribor zu - und damit der Kupon der Anleihe. Der Bond ist nachrangig, was bedeutet, dass er gegenüber "normalen" Anleihen ein höheres Risiko hat. Im Pleitefall stehen diese Papiere nämlich in der Rangfolge ganz weit hinten, nur Aktionäre tragen ein noch größeres Risiko.



Zudem kann es , dass die Zinsen mal nicht gezahlt werden, wenn es operativ bei Europas größtem Zuckerproduzenten schlecht läuft, weil die Zahlung des Kupons an den Cash Flow gebunden ist. Bisher aber hat der Konzern regelmäßig seine Zahlungen geleistet. Und der steigende Zuckerpreis dürfte dafür sorgen, dass es dabei auch erst einmal bleiben wird. Aktuell liegt der Zinskupon bei 4,3 Prozent, und weil die Anleihe nur bei rund 80 Prozent des Nennwerts notiert, liegt die gegenwärtige Rendite bei zuckersüßen 5,4 Prozent. Zum Vergleich: Die Dividendenrendite der Aktie von Südzucker liegt bei rund drei Prozent. Und während die Dividende nur einmal im Jahr gezahlt wird, gibt es bei der Anleihe alle drei Monaten Zinsen.



