Sascha Abel gewinnt in diesem Jahr den „Goldenen Bullen“ als „Finanzberater des Jahres“. Der Wertpapierberater der TOP Vermögensverwaltung AG aus Itzehoe holte unter 300 Teilnehmern die meisten Punkte beim Depot- und Wissenstest.

Der neue Sieger beim „Finanzberater des Jahres“ heißt Sascha Abel und arbeitet seit dem Jahr 2005 als Wertpapierberater für die TOP Vermö- gensverwaltung im schleswig-holsteinischen Itzehoe. Abel setzte sich bereits am 17. August 2022 an die Spitze der Gesamtwertung und gab diese bis zum Schluss des Wettbewerbs am 1. Dezember nicht mehr ab. Abel glänzte in beiden Teildisziplinen des Wettbewerbs, den das Monatsmagazin €uro bereits seit dem Jahr 2005 ausrichtet. Die rund 300 Teilnehmer mussten vom 1. Juni bis zum 1. Dezember eine Depot- und eine Wissenswertung meistern, die jeweils mit 50 Prozent in die Gesamtwertung einging. In der Wissenswertung holte Abel so viele Punkte, dass er mit seinem Know-how zu den besten zehn Prozent aller Teilnehmer zählte. Dort musste er Fragen zu Themen wie Al- tersvorsorge, Börse, Recht oder Versicherungen beantworten.

Die Fragen zu Aktien, Anleihen oder Derivaten könne er meist „locker aus dem Arm schütteln“, sagt Abel. Andere Themen, seien dagegen oft „eine harte Nuss“. Vor allem jene, die ihn nicht täglich beschäftigten. „Da lese ich mich aber ein und kann so noch fachkundiger werden“, sagt er. „Eine permanente Weiterbildung ist meines Erachtens sehr wichtig.“

Lesen Sie auch: Vorsorgeprodukt des Jahres 2023: Zahnzusatzversicherung von Ergo