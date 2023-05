Streiks, IT-Probleme und Kostensteigerungen belasten im ersten Quartal. Doch die Reiselust ist ungebrochen, weshalb Anleger jetzt via Optionsschein auf eine Kurserholung der Aktie setzen können

Die Reiselust der Bürger scheint nach dem Wegfall nahezu aller pandemiebedingten Einschränkungen weiter zuzunehmen – davon profitiert Fraport. Dies zeigen auch schon die Aprilzahlen. Hier erreichen die Zahlen der Fluggäste rund 80 Prozent des 2019er-Niveaus. Die Urlaubsbuchungen für den Sommer steigen kontinuierlich und die Korrektur der Aktie sorgt für eine neue Kurschance. Denn der Titel stoppte seine Schwäche exakt an der Unterstützung im Bereich um 45 Euro, die sowohl im September und November 2022 als auch im März 2023 einen Wendepunkt darstellte. Dazu passt auch die Fundamentalbewertung der Aktie. Die Unterstützung bei 45 Euro erwies sich als robust. Daher sollte der Titel hier erneut drehen und das Februar-Hoch avisieren.

Mit welchem Optionsschein Sie jetzt auf die Kurserholung der Aktie setzen können, lesen Sie in der aktuellen BÖRSE ONLINE.

