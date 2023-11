Der künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE wurde gerade zum Zertifikat des Jahres gekürt. Kein Wunder: Mit ihm setzen Sie auf einige der wichtigsten Spieler der wachstumsstarken Branche. So können Sie maximal profitieren

Gewonnen! Der künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE wurde gerade zum Zertifikat des Jahres beim Publikums-Votum ausgezeichnet. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.

Seit der Auflage im Februar 2023 liegt er rund 23 Prozent im Plus. Passend zum Index gibt es dazu auch ein Zertifikat, mit dem man direkt in die Wertentwicklung des Index investieren kann.

Zertifikat des Jahres: Der BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index

Darum ist das Thema künstliche Intelligenz eine der besten Ideen, in die man investieren kann

Das Jahr 2023 führte uns schlagartig vor Augen, wie weit wir beim Thema künstliche Intelligenz bereits sind – und wie viel Potenzial und Chancen uns diese Technologie auch in der Zukunft bietet. Laut den Experten von Goldman Sachs könnte künstliche Intelligenz schon 2027 damit beginnen, das US-BIP zu beschleunigen. In den folgenden Jahren soll sich das Wachstum dann auch in den anderen Volkswirtschaften auf der ganzen Welt zeigen. Der Grund: Generative KI habe laut Goldman das Potenzial, zahlreiche Arbeitsaufgaben zu automatisieren, wodurch das weltweite Wirtschaftswachstum beschleunigt wird.

Goldman Sachs rechnet damit, dass künstliche Intelligenz rund 25 Prozent der Arbeitsaufgaben in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften automatisieren wird, zehn bis zwanzig Prozent sollen es in Schwellenländern sein, schreib die Experten Joseph Briggs und Devesh Kodnani von Goldman Sachs in einem Bericht.

„Wir gehen davon aus, dass diese Automatisierung zu Einsparungen bei den Arbeitskosten führen und die Zeit der Arbeitnehmer freisetzen wird, von der wahrscheinlich ein Teil für neue Aufgaben aufgewendet wird“, so die Experten.

