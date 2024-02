Diese Branche ist aktuell sehr günstig bewertet und das, obwohl hier echte Zukunftschancen lauern. Sind die Aktien aus diesem Sektor deswegen jetzt ein spannendes Investment? Und wo sollten Anleger einen genaueren Blick wagen?

Der Agrar- und Nahrungsmittelsektor gilt für viele Anleger als uninteressant und langweilig. Tatsächlich finden sich dort Aktien mit niedrigen Bewertungen und aussichtsreichen Zukunftspotenzialen, sogar mit Hinblick auf Themen wie KI.

Günstig und zukunftsorientiert

Denn die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie steht in völligem Wandel. Bereits heute forscht man an der Ernährung der Zukunft, neuen Technologien wie KI in der Landwirtschaft, Zellmanipulation uvm. Dabei ist klar: Es braucht mehr Nahrung auf der Welt, zu weniger Kosten und Emission.

Doch trotz dieser aussichtsreichen Zukunftsperspektiven spiegelt sich davon wenig in den Kursen der Aktien wider. So liegt das aktuelle KGV des Global Agriculture Index bei 7,1 und zeigt damit wenig Einpreisung von Wachstum und Innovation.

Aktien aus dieser Branche könnten jetzt ein Investment sein

Genau diese niedrige Bewertung im Kontext der Zukunftschancen des Sektors können sich Anleger jetzt zunutze machen. Denn im Schnitt hat der marktbreite Global Agriculture Index rund 9,93 Prozent Rendite pro Jahr abgeliefert, ist allerdings zuletzt deutlich abverkauft worden.

Dieser Index ist zwar in Deutschland nicht handelbar, aber es lohnt sich ein Blick auf Vergleichsprodukte wie den BÖRSE ONLINE Agrar und Nahrung Index. Dieser vereint 21 spannende Werte aus diesem Sektor auf sich und ermöglicht ein breites Investment (hier geht es zum Index).

Einige Einzelwerte aus dem Portfolio des Agrar und Nahrung Index lohnen allerdings ebenfalls einen Blick. So zum Beispiel die kürzlich abgestrafte John Deere-Aktie (Mehr dazu hier) oder der Nahrungsmittelwert Unilever (Mehr dazu hier).

