Vielen Anlegern sind Kryptowährungen zu volatil und zu undurchschaubar – sie halten diese schlichtweg für ein ungeeignetes Investment. Coin-Kritikern zufolge haben die aktuellen Krisen im Markt diesen Eindruck nur noch verstärkt. Für interessierte Anleger gibt es jedoch Hoffnung, dabei kommt es auf 2 Faktoren an.

Steigen die Zinsen in den USA, dann sinken die Kurse der Kryptowährungen. Fallen die Zinsen in Übersee oder bleiben sie auf einem ziemlich niedrigen Niveau konstant, dann steigen die Kryptowährungen. Weil die Zinsentwicklung ganz eng – aber nicht nur – mit dem U.S. Dollar Index zusammenhängt, gilt dies auch für den Dollar-Index: Steigt dieser Index, bei welchem der US-Dollar gegen einen Währungskorb rund um den Euro, den Schweizer Franken, das Britische Pfund und den Japanischen Yen gewichtet wird, so fallen die Kryptowährungen. Andersherum gilt das Gleiche.

Foto: Börsenmedien AG

Zugegeben: Es wird nicht sofort zu einem neuen Allzeithoch kommen. Vermutlich wird dieses erst Monate nach dem nächsten Halving im Jahr 2024 erreicht werden. Doch Kryptowährungen könnten sich im kommenden Jahr locker verdoppeln, vorausgesetzt, die Zinsen beginnen irgendwann nächstes Jahr tatsächlich zu sinken.

Chancen wahren – dynamisch investieren

Die aktuelle Marktlage bietet dennoch eine gute Ausgangslage für Anleger, jetzt Kryptopositionen aufzubauen. Dabei sollte der Fokus nicht nur auf den Bitcoin gerichtet sein, zumal die Mutter aller Coins nur noch rund 40 Prozent des Marktes ausmacht. Währungen wie Ethereum, Polkadot oder XRP sind ebenfalls attraktive Investmentchancen, da sie im Vergleich zum Bitcoin im vergangenen Bullenmarkt sogar besser liefen. Nichtsdestotrotz bleibt der Kryptomarkt volatil, weswegen es ratsam ist, das Risiko auf mehrere Schultern zu verteilen. Genau dafür eignet sich der neue BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index. Über die WKN A2URSJ können Sie nahezu eins zu eins am Kursverlauf des Index teilnehmen. Durch die Streuung im Index ist das Investmentrisiko deutlich geringer als bei einem Einzelinvestment – Negativschwankungen können durch das Kollektiv ausgeglichen werden. Das Index-Zertifikat (WKN A2URSJ) ist über die Börse Frankfurt und ohne Konto bei einer Kryptobörse handelbar.

Foto: Börsenmedien AG

Im Index gebündelt werden: Bitcoin (knapp 19 Prozent), Litecoin und Dogecoin (jeweils knapp 10 Prozent) sowie Ethereum, Polygon, XRP, Solana, Uniswap, Polkadot und Cardona (jeweils unter 10 Prozent).

Zum Best of Krypto Index