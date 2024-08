Wann ist der Zeitpunkt gekommen, um sich lieber von einigen Aktien zu trennen? Eine künstliche Intelligenz hat nun verraten, wann es Zeit wird, Ihre Aktien zu verkaufen.

Die jüngsten Marktturbulenzen rüttelten einige Anleger durch. Denn lange ging es an den Börsen, bedingt durch die Begeisterung um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) an den Börsen bergauf. Unterschiedliche Gründe wie Marktunsicherheiten rüttelten die Märkte zuletzt allerdings etwas durch.

Für viele Anleger stellte sich daher die Frage: Ist dies nun eine geniale Gelegenheit, günstige Einstiegschancen bei Aktien zu nutzen und erst recht zu kaufen, oder steht der große Crash erst noch bevor und sollte man sein Depot nun lieber reduzieren, um weitere Verluste zu vermeiden?

Leider kann die zukünftige Entwicklung der Märkte niemand mit Sicherheit voraussagen – dafür ist diese einfach zu unberechenbar. Wohl aber gibt es einige nützliche Strategien und Tipps, um sich dennoch ideal für jeden Fall aufzustellen.

Künstliche Intelligenz verrät: Der beste Zeitpunkt, um Aktien zu verkaufen, ist…

Wir haben uns daher gefragt: Wann ist der beste Zeitpunkt, um Aktien zu verkaufen? Dafür wandten wir uns an jemanden, der es wissen muss: an eine Künstliche Intelligenz (KI). Denn diese verfügt in der Regel über eine große Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen.

Wir wandten uns für diese Fragestellung daher an eine der wohl bekanntesten KIs: Den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Für das Experiment verwendeten wir die Premium-Version GPT4o. Die Antworten sind aufgrund der Übersichtlichkeit teils gekürzt.

Zu welchem Zeitpunkt sollte man Aktien verkaufen?

ChatGPT: Der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu verkaufen, hängt von mehreren Faktoren ab, und es gibt keine allgemeingültige Regel. Dennoch gibt es einige bewährte Strategien und Überlegungen, die dir helfen können, den besten Zeitpunkt für den Verkauf zu erkennen:

1. Ziele erreicht: Wenn eine Aktie das von dir gesetzte Kursziel erreicht hat oder du deine Investitionsziele (z. B. eine bestimmte Rendite) erreicht hast, könnte es sinnvoll sein, zumindest einen Teil deiner Position zu verkaufen.

2. Fundamentale Verschlechterung: Wenn sich die fundamentale Situation des Unternehmens verschlechtert – beispielsweise durch sinkende Gewinne, Verlust von Marktanteilen, negative Management-Änderungen oder ein schwaches wirtschaftliches Umfeld – könnte es ratsam sein, die Aktie zu verkaufen, bevor sich diese Verschlechterung stärker auf den Kurs auswirkt.

3. Überbewertung: Wenn eine Aktie stark gestiegen ist und du das Gefühl hast, dass sie überbewertet ist, kann es eine gute Gelegenheit sein, Gewinne mitzunehmen. Eine Überbewertung kann auf hohen Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) oder anderen Bewertungskennzahlen basieren, die weit über dem historischen Durchschnitt oder der Bewertung von vergleichbaren Unternehmen liegen.

4. Diversifikation und Risikomanagement: Manchmal lohnt es sich, Aktien zu verkaufen, um das Portfolio besser zu diversifizieren oder das Risiko zu senken. Wenn eine Aktie oder ein Sektor einen übermäßigen Anteil deines Portfolios einnimmt, kann es sinnvoll sein, einen Teil zu verkaufen und das Geld anderswo zu investieren.

5. Steuerliche Überlegungen: In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, Aktien aus steuerlichen Gründen zu verkaufen, zum Beispiel, um Verluste mit Gewinnen zu verrechnen oder von steuerlichen Vorteilen zu profitieren. Diese Strategie erfordert eine genaue Planung und eventuell die Beratung durch einen Steuerberater.

6. Marktsentiment und technische Indikatoren: Manchmal gibt es technische oder psychologische Signale, die darauf hindeuten, dass ein Markt oder eine Aktie überhitzt ist. Das können extrem hohe Handelsvolumina, eine starke mediale Aufmerksamkeit oder technische Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI) sein, der auf eine überkaufte Situation hinweist.

7. Änderung der ursprünglichen Investment-These: Wenn die Gründe, aus denen du die Aktie ursprünglich gekauft hast, nicht mehr zutreffen, weil sich das Unternehmen, der Markt oder deine persönliche Einschätzung geändert hat, könnte es Zeit sein, zu verkaufen.

Wichtig ist, dass du den Verkauf nicht aus Angst oder Panik heraus tätigst, sondern auf Basis rationaler Überlegungen. Emotionale Entscheidungen führen oft dazu, dass man Aktien zu ungünstigen Zeitpunkten verkauft, was die langfristige Rendite beeinträchtigen kann. Es kann auch sinnvoll sein, den Verkauf in Teilabschnitten vorzunehmen, um das Risiko zu minimieren, einen schlechten Zeitpunkt zu erwischen.

