Lars Winter beendet das Börseduell als einziger Kandidat mit einem Gewinn und wird Depot Champ 2022. Wie geht es jetzt weiter?

Gestern Abend wurde die finale Folge Depot Champ 2022 live auf Youtube ausgestrahlt. Neben lustigen Outtakes sowie den Glücks- und Fehlgriffen der einzelnen Kandidaten in den vergangenen drei Monaten, ging es vor allem um die Frage: Wer wird Depot Champ?

Das Ergebnis ist deutlich: Lars Winter gewinnt mit einer Performance von +16,4 Prozent und liegt damit deutlich vor seinen beiden Konkurrenten Alfred Maydorn (Platz 2) und Martin Weiß (Platz 3).

Seine Stock-Picking-Strategie auf deutsche Nebenwerte und sein persönliches Ziel, das Börsenspiel mit einem Gewinn zu beenden, sind aufgegangen. Von insgesamt 16 Transaktionen in den vergangenen drei Monaten sind 12 erfolgreich gewesen. Fünf Trades lagen sogar zweistellig im Plus. Sein bester Deal war mit knapp 30 Prozent Rendite der Kauf von Shop Apotheke.

