Nach schwierigen Zeiten und teils heftigen Kursverlusten bieten 3 MDAX-Werte aktuell vielversprechendes Erholungspotenzial. Diese Nachzügler haben in den vergangenen 52 Wochen deutliche Rücksetzer hinnehmen müssen, aber genau jetzt könnte der Zeitpunkt gekommen sein, um von einer möglichen Stabilisierung und einer anschließenden Aufwärtsbewegung zu profitieren.



Doch welche MDAX-Titel bieten die besten Chancen? Wo liegt das größte Potenzial für eine schnelle Erholung? Die richtigen Bonus-Cap-Zertifikate können hier helfen, um mit einem klar definierten Risiko die Entwicklungen mitzuverfolgen und dabei von den Erholungen der schwächeren MDAX-Werte zu profitieren.



Einer dieser MDAX-Nachzügler ist HelloFresh. Die Aktie des Kochboxenherstellers hat sich nach einer deutlichen Schwächephase mit rund 50 % Rückgang in den vergangenen 52 Wochen wieder stabilisiert und zeigt nun Anzeichen einer nachhaltigen Erholung. Diese Entwicklung eröffnet Anlegern eine spannende Gelegenheit, von einem möglichen Comeback zu profitieren. Besonders attraktiv wird diese Chance durch ein Bonus-Cap-Zertifikat, das mit HelloFresh als Basiswert eine Rendite von bis zu 20 % bis Mitte März 2025 verspricht. Das entspricht einer jährlichen Rendite von etwa 70 % – eine herausragende Möglichkeit für Anleger, die auf eine rasche Erholung setzen.



Die Aktie hat sich mittlerweile wieder über der wichtigen 10-Euro-Marke etabliert und zeigt klare Anzeichen für eine Bodenbildung. Eine entscheidende Unterstützung liegt bei 8,00 Euro, was rund 5 % unter der zuletzt etablierten horizontalen Unterstützung aus dem Oktober 2023 liegt. Damit bietet das Zertifikat nicht nur ein vielversprechendes Potenzial, sondern auch ein kalkulierbares Risiko. Anleger können einen ersten Stoppkurs bei 8,45 Euro setzen, was das Verlustpotenzial auf maximal 22 % begrenzt.



Was dieses Angebot besonders attraktiv macht: Durch den steigenden Zeitwert des Zertifikats können Anleger ihren Stoppkurs mit zunehmendem Kursgewinn regelmäßig anheben, wodurch das Risiko immer weiter gesenkt wird. Dies ermöglicht es, die Erholung von HelloFresh aktiv zu begleiten und dabei das Risiko kontinuierlich zu minimieren. Der Bonus-Cap-Zertifikat-Ansatz bietet also nicht nur eine interessante Chance auf überdurchschnittliche Renditen, sondern auch eine kontrollierte Möglichkeit, von den positiven Kursentwicklungen zu profitieren.







Erfahren Sie, welche Firmen neben HelloFresh mit dem Richtigen Bonus-Cap-Zertifikat eine Rendite von bis zu 38 % einbringen können. BÖRSE ONLINE stellt Ihnen in der neuesten Ausgabe die 3 schwächsten MDAX-Werte der vergangenen 52 Wochen vor, die in Zukunft dicke Renditen abwerfen. Holen Sie sich die aktuelle Ausgabe am besten direkt imAktionsabo: 3 Ausgaben für nur 9,90 Euro statt 17,40 Euro und sichern Sie sich wertvolle Aktientipps und aktuelle Branchenanalysen. Jetzt einsteigen und profitieren!



