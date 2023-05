Ein ständiges Auf und Ab bestimmt seit vielen Monaten die Börsen. Es ist Zeit, seine Anlagestrategie darauf einzustellen. Und zwar mit Anlageinstrumenten, mit denen immer Gewinne erwirtschaftet werden können, egal ob es eine Hausse oder eine Baisse gibt und auch dann, wenn gar nichts an den Börsen passiert.

Entscheidend für Gewinne in jeder Marktphase ist die Wahl des richtigen Anlageinstruments. Während bei klassischen Optionsscheinen der Basiswert eine signifikante Bewegung zeigen muss, um damit Gewinne zu erzielen, werfen andere Instrumente hingegen Seitwärtsrendite ab. Sie profitieren insbesondere von der fortschreitenden Zeit.

Zu diesen Anlageinstrumenten zählen insbesondere Bonus-Cap-Zertifikate, Capped-Optionsscheine und Inline-Optionsscheine. Ein großer Vorteil von beispielsweise Bonus-Zertifikaten ist zudem, dass sie kaum risikoreicher sind als die Aktie selbst, meint Stefan Mayriedl, Derivate-Experte bei BÖRSE ONLINE. Mit diesen Instrumenten ist es möglich in jeder Marktphase und in kürzester Zeit zweistellige oder gar dreistellige Renditen zu erwirtschaften, so seine Einschätzung.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich BÖRSE-ONLINE-Autor Stefan Mayriedl mit Derivaten und gilt als Experte im Bereich Charttechnik und Zertifikate/Optionsscheine. Morgen startet er nun seinen ersten eigenen Börsendienst Die Derivate-Strategie: Der erste smarte Börsenbrief, der die Welt der Derivate aufs Beste ausschöpft.

Steigen Sie noch heute in die Welt der Derivate ein und verpassen Sie keine lukrative Chance mehr am Markt.

In seinem neuen Börsendienst versorgt er die Leserschaft alle zwei Wochen mit seinen aktuellesten Empfehlungen im Rahmen eines ausführlichen PDF-Reports. Hinzu kommen eine DAX-Chartanalyse mit maßgeschneiderter Anlageidee, drei aktuelle Top-Picks und E-Mail-Updates zu bisherigen Empfehlungen. Kern der Derivate-Strategie ist dabei das 20.000-Euro-Derivate-Echtgeld-Depot, über dessen Entwicklung per E-Mail oder SMS informiert wird.

Verpassen Sie nicht den Start von Die Derivate-Strategie und seien Sie von Beginn an dabei, wenn es gilt, in jeder Marktlage und in kürzester Zeit Gewinne zu erzielen.

Der Countdown zum Start läuft…