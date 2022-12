FTX, das war wohl nix: Die Pleite der Kryptobörse hat die Branche der Digitalwährungen gehörig auf den Kopf gestellt. Unsicherheit und hohe Volatilität sind mit einem lauten Knall wieder zurückgekehrt. Vor allem der Bitcoin stand dabei im Fokus: Zeitweise rutschte die Währung ob der katastrophalen News auf 15.638 Dollar ab – der tiefste Stand seit rund zwei Jahren.

Doch es gibt Hoffnung. Zum einen sind günstige Kurse auch immer eine gute Einstiegsmöglichkeit. Zum anderen kann der Blick bereits jetzt in Richtung Frühjahr 2024 gehen. Dann steht das nächste Bitcoin-Halving bevor – ein beinahe magisches Ereignis in der Kryptowelt, das den gesamten Markt beeinflussen wird. Beim Halving, welches fest im Bitcoin-Code verankert ist und etwa alle 4 Jahre stattfindet, halbiert sich (daher der Name) die Menge an neu ausgeschütteten Bitcoin. Das macht den Bitcoin zu einer knappen und fast schon inflationsresistenten Ressource. Die Konsequenz: Bisher wurden Krypto-Fans im Anschluss immer mit einer Rally belohnt.

Krypto ist mehr als nur Bitcoin

Aber Krypto ist eben mehr als nur Bitcoin. Deswegen werden auch andere Krypto-Coins wie Ethereum oder Cardano vom Halving profitieren. Mit dem neuen BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index können Anleger jetzt auf diesen Umstand setzen und die günstigen Kurse für ihren Einstieg nutzen. Der Index bündelt die 10 größten Krypto-Coins in einem Zertifikat, ausgewählt nach ihrer Marktkapitalisierung. Besonderer Vorteil: Der Handel des Zertifikats ist einfach und bequem über die Börse Frankfurt möglich und erfordert kein Konto bei einer Kryptobörse.

Die 10 größten Coins in einem Zertifikat – Der Best of Krypto Index

Jetzt dynamisch investieren

Der größte Coin, Bitcoin, ist dabei mit 19 Prozent gewichtet, die anderen neun Positionen sind mit jeweils 9 Prozent veranschlagt: Ethereum, Cardano, Dogecoin, Polkadot, Litecoin, Polygon, Solana, Uniswap und XRP. Ein Rebalancing des Index findet halbjährlich statt. Durch die Streuung im Index ist das Investmentrisiko deutlich geringer als bei einem Einzelinvestment – Schwankungen können durch das Kollektiv ausgeglichen werden. Über die WKN A2URSJ können Sie jetzt nahezu eins zu eins am Kursverlauf des BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index teilnehmen.