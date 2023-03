Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon: Sie alle haben KI längst auf dem Schirm. Klar – ihre Dienste greifen seit Jahren erfolgreich auf die Technologie zurück. Mit dem Hype um ChatGPT scheint künstliche Intelligenz jetzt salonfähig geworden zu sein. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE macht den Megatrend jetzt mit einem neuen Index investierbar.

Der neue KI Index von BÖRSE ONLINE bündelt 20 Unternehmen, die von und mit künstlicher Intelligenz profitieren und bei denen ein Effekt der Technologie aller Voraussicht nach auch nachhaltig – also nach der großen Hype-Welle – zu spüren sein wird. Zum ausgewählten Aktienkorb gehören unter anderem Nvidia, Baidu, IBM, Veritone, Amazon und AMD. So setzen Sie nicht nur auf einzelne Player, sondern auf die Entwicklung des Gesamtmarktes und nehmen das große Potenzial des Megamarktes in Ihr Depot auf. Das dazu passende Index-Zertifikat finden Sie unter der WKN DA0ABV.

Das müssen Anleger für ein Investment über KI wissen

• KI ist in den meisten unserer digitalen Anwendungen bereits integriert, ohne dass es der Verbraucher merkt. Laut Erhebungen sind es rund 77 Prozent.



• KI entwickelt sich so rasant wie noch nie zuvor, obwohl bereits seit fast 100 Jahren daran geforscht wird. Der Grund ist vor allem Big Data: Unternehmen und Entwickler haben heute Zugriff auf eine vorher nie da gewesene Menge an Daten und können ihre KI-Systeme entsprechend füttern.

• KI ist nicht mehr nur auf die klassische Tech-Welt beschränkt, ihre Anwendung wird auch andere Branchen maßgeblich beeinflussen und revolutionieren. Der Markt für KI wird sich daher binnen zehn Jahren bis 2030 auf fast zwei Billionen US-Dollar etwa verzwanzigfachen. Im gleichen Zuge soll sich das weltweite BIP nur durch KI um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen.

• Für die Entwicklung von KI-Systemen ist nicht nur Know-how nötig, sondern auch leistungsstarke Rechenleistung. Cloud-Services und Halbleiter sind daher gefragte Ressourcen.

Jetzt investieren