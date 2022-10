Mit dem Stabile Werte Index hat BÖRSE ONLINE einen Index für schwankende Marktphasen aufgelegt. Mit dem Index-Zertifikat WKN DA0ABL können Sie in 18 krisenfeste Unternehmen setzen. Besonders spannend: Das börsengehandelte Xetra-Gold ist ebenfalls im Index enthalten und bietet den X-Faktor im Index.

Setzen Sie jetzt auf den Stabile Werte Index – einfach und unkompliziert per Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABL. Hier geht es zum Index.

Inflation, Krieg, Energiekrise, Rezession – in Zeiten wie diesen scheint guter Rat teurer als je zuvor. Die Frage, was diese unsichere Marktphase für unser Vermögen heißt, treibt Anleger täglich um. Umso besser ist es, wenn man breit gestreut investiert und das Risiko auf mehrere starke Schultern verteilt. Diesem Prinzip folgt auch der Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE. Im Index werden 18 Unternehmen gebündelt, die nicht nur aus krisenresistenten Branchen stammen, sondern auch durch ihre Preissetzungsmacht und ihre starke Marktposition weitaus weniger anfällig für Inflation und weitere negative Faktoren sind. Das macht sie krisenfest und ermöglicht es ihnen, auch in schwierigen Zeiten beständig zu wirtschaften.

X-Faktor Gold

Die 18 internationalen Unternehmen im Index sind: Halliburton, Cameco, Palo Alto Networks, Barrick Gold, Rio Tinto, Equinor, BayWa, K+S, Ackermans & van Haaren, Berkshire Hathaway, Nestlé, Gaztransport & Technigaz, Microsoft, Vinci, Scor SE, Investor AB, Rheinmetall und Ørsted.

Bewusst breit gestreut setzt der Index also auf unterschiedliche Branchen, Rohstoffklassen und Länder. Was alle Unternehmen vereint: ihre sichere Geschäftstätigkeit, ihr starkes Marktstanding und ihre Fähigkeit, die Auswirkungen von Inflation und schwankenden Märkten besser kompensieren zu können als andere Unternehmen.

Mit knapp 10 Prozent ist zudem das börsengehandelte Xetra-Gold im Index. Der Ruf des sicheren Hafens in Krisenzeiten eilt dem Edelmetall voraus und macht Xetra-Gold damit zur perfekten Beimischung für den Index.

Jetzt in stabile Werte investieren

Stark. Jetzt und in der Zukunft.

18 Unternehmen und ein X-Faktor: Setzen Sie mit dem Stabile Werte Index auf Unternehmen wie Palo Alto Networks, BayWa, K+S und Xetra-Gold und profitieren Sie von starken Unternehmen, die auch in schwankenden Märkten stabil bleiben. Mit dem Index-Zertifikat DA0ABL können Sie jetzt nahezu eins zu eins am Kursverlauf des Index teilnehmen. Wer mit mehr Risiko einsteigen möchte, nutzt die entsprechenden Hebel-Zertifikate.

Weitere Informationen zum Stabile Werte Index