Trotz der Unsicherheit und Volatilität an den Märkten – angetrieben von Inflationsängsten und geopolitischen Spannungen – gibt es sie noch: Aktien, die sowohl Sicherheit, als auch langfristiges Potenzial versprechen.

Die Unternehmen hinter diesen Aktien zeichnen sich durch ein stabiles und bewährtes Geschäftsmodell aus, das ihnen auch in schwierigen Zeiten Erfolg garantiert. Ihre langfristige Markterfahrung und Beständigkeit machen sie zu sicheren Häfen für Anleger, die auch in turbulenten Phasen nach soliden Investitionsmöglichkeiten suchen. Die Aktien bieten nicht nur Stabilität, sondern auch das Potenzial für nachhaltiges Wachstum, unabhängig von den Herausforderungen des globalen Marktes. Es sind Aktien für die Ewigkeit.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat 30 Aktien identifiziert, die das Potenzial für die Ewigkeit haben und sie in einem Index gebündelt. Im Aktien für die Ewigkeit Index sind die stärksten Unternehmen unserer Zeit vereint.

Starke Marken aus bedeutenden Branchen

Der Aktienkorb des Index liest sich wie ein Who’s who der Börsenwelt: Techgiganten wie Apple und Alphabet sind ebenso vertreten wie die Konsumgüterriesen Johnson & Johnson und Procter & Gamble, der global agierende Lebensmittelkonzern Nestlé und Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Ergänzt wird dieses kraftvolle Portfolio durch renommierte Unternehmen wie den deutschen Versicherungskonzern Allianz oder dem Industriegase-Giganten Linde.

Letzteres ist nur ein Beispiel für ein Unternehmen, dem es gelang trotz der geopolitischen Spannungen und einer zunehmenden Unsicherheit in der globalen Wirtschaft im 2. Quartal 2024 solide Ergebnisse zu erzielen. Das inzwischen an der Nasdaq gelistete ehemalige DAX-Unternehmen verbuchte einen Umsatz von 8,27 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,85 Dollar über den Erwartungen der Analysten. Seit etlichen Jahren steigt die Aktie von einem Rekord zum nächsten und ein Ende ist nicht in Sicht.

Mit dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index haben Sie jetzt die Möglichkeit, branchenübergreifend auf die Langzeitfavoriten der BÖRSE-ONLINE-Redaktion zu setzen. Investieren ist denkbar einfach: Mit dem Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABN nehmen Sie nahezu eins zu eins am Kursverlauf teil. Sollten Sie mehr Risiko eingehen wollen, steht Ihnen eine Auswahl an Hebel-Zertifikaten zur Verfügung.

