Tesla-Reibach eingefahren, zwei frische Positionen eingegangen

Das Timing für den Tesla-Capped-Put war ideal. Für das Derivatedepot wurde nun ein Tesla-Inliner gekauft und zudem die ausgestoppte PayPal-Position durch einen Netflix-Capped-Call ersetzt. Von Stefan Mayriedl





Wenn eine eigentlich gut drei Monate laufende Position nach nur zwei Wochen bereits knapp drei Viertel des möglichen Potenzials eingefahren hat, dann drängt sich die schnelle Gewinnmitnahme geradezu auf. Die Rede ist vom Tesla-Capped-Put VV0V20, der heute zu 4,08 Euro, also mit einem Plus von 45 Prozent verkauft wurde. Als Nachfolger wird nun der Tesla-Inliner SQ6MCG gekauft.



Zu 4,01 Euro wurden 200 Stück erworben. Es gibt einen Gewinn von 149 Prozent, wenn die Tesla-Aktie bis zum 21. April 2023 zwischen 80,00 und 170,00 Dollar bleibt. Einige Werte hat es zuletzt aus dem Derivatedepot ausgestoppt. Unten achten wir, ob in der massiven Korrektur das erste bedeutende logarithmische Fibonacci-Retracement der 2019/2021er-Aufwärtswelle um 106 Dollar verteidigt werden kann. Der mittelfristige Abwärtstrend sorgt derzeit um 165 Dollar für Widerstand. Auf einen fixen Stopp wird zunächst verzichtet.



Auch das recht unglücklich mit minus elf Prozent ausgestoppte PayPal-Bonus-Cap-Zertifikat HB5Z5C erhält einen Nachfolger, wobei wir zum Basiswert Netflix wechseln und zur Produktgattung Capped-Call. Zu 0,177 Euro wurden 10.000 Scheine mit der Wertpapierkennnummer MD450R gekauft.



Diese steigen um ein Drittel auf einen Gegenwert von 0,25 US-Dollar, sofern die Netflix-Aktie am 17. März 2023 bei mindestens 265,00 Dollar notiert. Der aktuelle Puffer zum Cap beträgt gut zehn Prozent. Der mittelfristige Aufwärtstrend und die 200-Tage-Linie sichern zurzeit um 250 Dollar ab. Die Position erhält einen ersten Stopp bei 0,119 Euro.







Tesla-Chart

Netflix-Chart

Name Tesla-Inliner WKN SQ6MCG Kaufkurs 4,01 € Schwellen 80,00 $ / 170,00 $ Laufzeit 21.04.23 Stoppkurs -