Steigende Marktzinsen und Gewinnmitnahmen im Technologiesektor haben am Ende der zweiten Spielwoche das Bild bestimmt.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verbuchte mit 4,33 Prozent den höchsten Wochenschluss seit dem Jahr 2008. Der technologielastige Nasdaq-100-Index sackte um 1,76 Prozent ab und verlor damit auf Wochensicht 0,51 Prozent. Die Ölpreise setzten derweil ihren Aufschwung mit einem neuen Jahreshoch fort.

Mit dieser Situation kam Thomas B. aus Reutlingen alias „KingT“ am besten klar. Er dominierte in der zweiten Spielwoche das Teilnehmerfeld und setzte sich gleich mit beiden Depots an die Spitze. Für den Wochensieg erhielt er trotzdem nur einmal 2222 Euro, gesponsert von der Börse Stuttgart. Leichte Verluste am Freitag konnten ihm dank des in den Vortagen mit erfolgreichem und mit Turbo-Optionsscheinen gehebeltem DAX-Tradings erarbeiteten Vorsprungs nichts anhaben. Auf Platz 3 landete „fredie“ mit einer Rendite von 110 Prozent.

Mit Blick auf die Gesamtrangliste konnte der Teilnehmer „Golddax“ seinen Spitzenplatz mit einem Depotwert von rund 248 000 Euro verteidigen. Reichlich Bewegung gab es jedoch im unmittelbaren Verfolgerfeld. So schob sich „Null“ vom fünften Platz auf den zweiten Platz nach vorn. Der Spieler handelt bislang ausschließlich den DAX und konnte mit seinem besten Trade auf der Long-Seite unter Einsatz des XDAX-Turbos mit der WKN SV3UWR eine Rendite von satten 251 Prozent erzielen.

Im Nacken sitzt ihm „alexbin“ mit einem Abstand von weniger als 100 Euro. Beflügelt von respektablen 409 Prozent Gewinn in einem Turbo Long auf Brent-Öl (WKN: SV9 1LT) schob sich der Spieler vom zwölften Rang deutlich nach vorn.

Das iPhone 14, das in der zweiten Spielwoche unabhängig von der Platzierung in den Ranglisten verlost wird, geht nach Zürich. Der glückliche Gewinner ist Bernd L. Unter dem Spielernamen „kritzler“ macht er fleißig Gewinne mit seinem Depot 1. Das sorgfältig selektierte Aktienportfolio besteht hauptsächlich aus US-Tech-Werten wie Intel, Broadcom oder Amazon. Auf Luxus wollte er jedoch auch nicht verzichten und entschied sich für LVMH als Beimischung. In der Hoffnung, die Rendite weiter anzukurbeln, erwarb Bernd L. zudem einen Best-Turbo-Optionsschein auf Chevron.

Ab sofort können Sie sich online zum Wettbewerb Trader 2023 anmelden