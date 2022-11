TUI-Chance von 26 Prozent

Beim Derivatedepot wurde eine weitere Position getauscht: das SGL-Carbon-Zertifikat konnte mit plus 20 Prozent veräußert werden. Der Nachfolger, ein Bonus-Cap-Zertifikat auf TUI, weist bis März ein Potenzial von 26 Prozent auf. Von Stefan Mayriedl



Das SGL-Carbon-Bonus-Pro-Cap-Zertifikat SF5PPG hat gut zwei Monate nach der Depotaufnahme ein Plus von 20 Prozent geschafft und das Maximalpotenzial damit bis auf zwei Prozent erreicht. Die Position wurde daher zu 10,19 Euro verkauft und stattdessen ein Schein auf TUI erworben.



Bei der Aktie könnte nun das Schlimmste überstanden sein. Zu 1,74 Euro, also ohne jegliches Aufgeld, wurden 1600 TUI-Bonus-Cap-Zertifikate HC1J8U gekauft. Es gibt einen Gewinn von 26 Prozent, sofern die Schwelle bei 1,30 Euro bis zum 17. März 2023 behauptet werden kann.



Diese wird derzeit insbesondere von der Kombination aus fünfwöchigem Aufwärtstrend und nach oben drehender 55-Tage-Linie um 1,43/1,46 Euro abgesichert. Der erste Stopp wird bei 1,35 Euro platziert. Weiter auf 34,90 Euro angehoben wird der Stop loss beim blendend laufenden Delivery-Hero-Bonus-Cap HC0D9E, während der zuletzt ebenfalls stark angesprungene Paypal-Bonus-Cap HB5Z5C einen neuen Stopp bei 87,50 Euro bekommt.







TUI-Chart