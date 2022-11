Zalando-Gewinn eingesackt, PayPal als frische Chance

In weniger als vier Wochen stieg die Zalando-Position um 20 Prozent. Mit dem Nachfolger gibt es eine Gewinnchance von 26 Prozent. Derweil hat sich der Netflix-Inliner verdoppelt und der Stopp wird deutlich angehoben. Von Stefan Mayriedl





Das Zalando-Bonus-Cap-Zertifikat HB82WD notiert knapp vier Wochen nach der Aufnahme ins Derivatedepot nicht nur bei plus 20 Prozent, sondern hat damit auch das Maximalpotenzial bis auf knapp drei Prozent erreicht. Daher wurde die Scheine zu 27,21 Euro verkauft und als direkter Nachfolger ein Papier auf PayPal geordert.



Die Aktie ist am Freitag auf ein Dreimonatstief abgestürzt, scheint sich nun aber zu stabilisieren. Ohnehin ist die Schwelle des Bonus-Cap-Zertifikats HB5Z5C erst bei 57,50 Dollar angesiedelt und damit noch einmal etwa zehn Dollar unter dem Fünfjahrestief vom Juni. Bleibt die Schwelle bis zum 17. März 2023 intakt, dann wird die währungsgesicherte Position um gut 26 Prozent steigen.



Zu 118,59 Euro wurden 22 Stück gekauft. Wegen des stattlichen Aufgelds von 57 Prozent ist ein striktes Stop-loss-Management notwendig. Ein erster noch tiefer wird bei 82,50 Euro platziert. Zudem wird beim sich inzwischen gut verdoppelten Netflix-Inliner HB9C15 der Stopp deutlich von 2,00 auf 3,00 Euro erhöht.







PayPal-Chart