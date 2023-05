Die deutlich bessere Profitabilität treibt die Aktie kräftig an. Via Faktor-Zertifikat können Anleger auf den Trend aufspringen und auf schnelle Gewinne setzen

Im Jahr 2020 brach der Umsatz bei dem Modeschmuckanbieter aufgrund der Corona-Pandemie um rund 39 Prozent auf 204,9 Millionen Euro ein. Doch das Unternehmen hat die Krise genutzt, um die Internetpräsenz auszubauen und diesen Absatzweg somit kräftig gestärkt. Außerdem wurden unrentable Filialen geschlossen und bessere Lagen ausgebaut. Das zahlt sich aus: Im Jahr 2022 setzten die Hamburger 306,5 Millionen Euro um, ein Plus von knapp 42 Prozent und übertrafen somit die Prognosen.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 320 und 340 Millionen Euro. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE geht davon aus, dass diese Prognosen zu konservativ sind. Diese Skepsis teilt auch der Kapitalmarkt, wie die Kursgewinne der vergangenen Wochen zeigen. Die voraussichtliche Erhöhung der Dividendenrendite von bald zehn Prozent dürfte in den kommenden Wochen noch viele Dividendenjäger anlocken, sodass mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen ist. Über ein Faktor-Zertifikat können Anleger gehebelt aufspringen, um dann noch vor der Hauptversammlung und dem zu erwartenden Dividendenabschlag mögliche Gewinne mitzunehmen. Um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

