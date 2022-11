Zwei neue Positionen für das Derivatedepot

Als Ersatz für das mit 20 Prozent Gewinn verkaufte Delivery-Hero-Bonus-Cap-Zertifikat wurde eines auf Varta gekauft. Zudem gibt es mit dem neu erworbenen Brent-Oil-Bonus-Cap-Zertifikat eine Gewinnchance von 28 Prozent bis Ende Januar. Von Stefan Mayriedl



Einige Werte hat es zuletzt aus dem Derivatedepot ausgestoppt. Bei anderen verkaufen wir aktiv, da die maximalen Ziele quasi erreicht wurden. Das war beim Delivery-Hero-Bonus-Cap-Zertifikat HC0D9E so, das zu 45,40 Euro und damit plus 19 Prozent verkauft wurde. Als Nachfolger wagen wir eine Spekulation mit Varta und setzen auf die Bodenbildung. Zu 28,69 Euro wurden 90 Varta-Bonus-Cap-Zertifikate HC0DEN gekauft.



Es stellt sich ein Gewinn von 32 Prozent ein, sofern die Aktie bis zum 17. März über der Schwelle bei 24,00 Euro bleibt. In den letzten Wochen bildetet sich ein Boden um 27 Euro. Darunter könnten selbst die Tiefs der Monate Oktober und Dezember 2019 sowie Januar 2019 um 24,50 Euro noch einen entscheidenden Schutz bieten. Der erste Stopp wird bei 24,25 Euro platziert.



Zudem wird mit dem Brent-Oil-Bonus-Cap-Zertifikat DW24P3 eine höchst interessante Chance auf einen Zweimonatsgewinn von 28 Prozent genutzt. Zu 112,18 Euro wurden 25 Stück gekauft. Das Investment geht auf, sofern Brent Oil bis zum 25. Januar über der Schwelle bei 78,00 Dollar bleibt. Diese wäre erst gefährdet, wenn das Zehnmonatstief 83,63 Dollar durchbrochen würde. Der Stopp bei dem währungsgesicherten, mit 19 Prozent Aufgeld gehandelten Zertifikat wird zunächst bei 94,50 Euro platziert.









Varta-Chart

Brent-Oil-Chart

Name Varta-Bonus-Cap WKN HC0DEN Kaufkurs 28,69 € Schwelle 24,00 € Laufzeit 17.03.23 Stoppkurs 24,25 €

Name Brent-Oil-Bonus-Cap