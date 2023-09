Unternehmensprofil

Die 4SC AG ist ein Life-Science-Konzern, der medizinische Wirkstoffe erforscht und entwickelt. Die von 4SC hergestellten niedermolekularen Medikamente wirken zielgerichtet und werden zur Behandlung von Erkrankungen im Bereich verschiedener Krebs- und Autoimmunindikationen eingesetzt. Ziel ist es, betroffenen Patienten innovative Therapien mit einer besseren Verträglichkeit und Wirksamkeit als Alternative zu bestehenden Behandlungsmethoden zu bieten, was die Lebensqualität der Patienten erhöht. Die Pipeline des Unternehmens umfasst diverse Produkte in unterschiedlichen Phasen der klinischen Entwicklung und in der Frühphasenforschung. Die 100%ige Tochter 4SC Discovery GmbH bietet Dienstleistungen und Forschungskooperationen im Bereich der frühen Medikamentenforschung (Drug Discovery). Der 4SC-Konzern nutzt Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, um Entwicklungsprogramme schnell zur Marktzulassung voranzubringen.

Offizielle Webseite: www.4sc.de