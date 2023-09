Unternehmensprofil

Die ABB Ltd. (früher Asea Brown Boveri) ist ein weltweit führender Anbieter in der Energie- und Automatisierungstechnik. Die Kompetenz des Konzerns liegt bei Industriemotoren, Generatoren für die Windkraft und Stromnetzen. Die Lösungen von ABB ermöglichen den Kunden, ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig ihre Umweltbelastung zu reduzieren. Das operative Geschäft unterteilt sich in vier Bereiche. Das Geschäftsfeld Elektrifizierung bietet ein breites Portfolio an Lösungen, Produkten und Dienstleistungen für die Elektrifizierung und das Gebäudemanagement für Versorger, die Industrie, den Verkehr und die Infrastruktur. Der Bereich Industrieautomation umfasst die Prozesssteuerung, Messung, Analytik und andere industriespezifische Lösungen. In der Antriebstechnik entwirft und fertigt ABB Elektromotoren, Generatoren, Antriebe und Services und bietet Lösungen für den integrierten digitalen Antriebsstrang an. Das vierte Geschäftsfeld betrifft die Robotik & Fertigungsautomation.

Offizielle Webseite: www.abb.com