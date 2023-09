Unternehmensprofil

Die Standard Life Aberdeen plc ist ein führender britischer Finanzdienstleistungs- und Versicherungskonzern, der im August 2017 durch Fusion der Aberdeen Asset Management PLC auf die Standard Life plc entstanden ist. Größter Einzelkunde und wichtigster strategischer Partner ist die Phoenix Group, an die am 31. August 2018 das britische und europäische Versicherungsgeschäft verkauft wurde. Die operative Geschäftstätigkeit gliedert der Konzern in die Segmente "Asset management, platforms and wealth" sowie "Insurance associates and joint ventures".

Offizielle Webseite: www.standardlifeaberdeen.com