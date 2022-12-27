Unternehmensprofil

Die abrdn plc (früher Standard Life Aberdeen plc) ist die führende Vermögensverwaltungs- und Investmentgruppe Großbritanniens mit weltweiter Präsenz. Die Aktivitäten sind in die drei Geschäftsbereiche Interactive Investor (Direktinvestitionsplattform für Privatkunden und Anbieter von Pauschalangeboten), Adviser (Finanzplanungslösungen und -technologien für Finanzberater in Großbritannien) und Investments (Funds, investment solutions and Investment Trusts) gegliedert. Insgesamt verwaltet die Gruppe ein Vermögen von mehr als 500 Mrd. GBP. Hervorgegangen ist die Gesellschaft im August 2017 durch die Fusion der Aberdeen Asset Management PLC auf der Standard Life plc. 2021 wurde das europäische Versicherungsgeschäft an die Phoenix-Gruppe veräußert, mit der weiterhin eine enge geschäftliche Verbindung besteht.

Offizielle Webseite: https://www.aberdeenplc.com