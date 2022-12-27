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Abrdn Plc

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WKN A2N7PB
ISIN GB00BF8Q6K64
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,34 1,32 1,34 1,37 1,47
    Nettogewinn (Mrd) 0,29 0,29 0,40 0,25 0,01
    Gewinn/Aktie 0,13 0,16 0,22 0,13 0,01
    Dividende/Aktie 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
    Rendite (%) 6,08 6,07 7,10 10,53 8,17
    KGV 15,45 14,98 9,52 10,50 178,65
    KUV 3,31 3,31 2,82 1,80 2,16

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die abrdn plc (früher Standard Life Aberdeen plc) ist die führende Vermögensverwaltungs- und Investmentgruppe Großbritanniens mit weltweiter Präsenz. Die Aktivitäten sind in die drei Geschäftsbereiche Interactive Investor (Direktinvestitionsplattform für Privatkunden und Anbieter von Pauschalangeboten), Adviser (Finanzplanungslösungen und -technologien für Finanzberater in Großbritannien) und Investments (Funds, investment solutions and Investment Trusts) gegliedert. Insgesamt verwaltet die Gruppe ein Vermögen von mehr als 500 Mrd. GBP. Hervorgegangen ist die Gesellschaft im August 2017 durch die Fusion der Aberdeen Asset Management PLC auf der Standard Life plc. 2021 wurde das europäische Versicherungsgeschäft an die Phoenix-Gruppe veräußert, mit der weiterhin eine enge geschäftliche Verbindung besteht.

    Offizielle Webseite: https://www.aberdeenplc.com

    Aktionärsverteilung