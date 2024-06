Unternehmensprofil

Die Accenture PLC ist ein global positioniertes Beratungsunternehmen. Der Konzern bietet Unternehmen und Regierungen Management-Beratung sowie Technologie- und Outsourcing-Services in rund 120 Ländern weltweit an. Die Expertise des Dienstleisters erstreckt sich auf alle Industrien und Management-Bereiche, wobei Accenture nach eigenen Angaben von ihrem Einblick in die weltweit erfolgreichsten Konzerne profitiert und ihre Mandanten dabei hilft, über die Identifikation von neuen Business- und Technologietrends Mehrwerte zu generieren. Die Beratungen zielen darauf ab, neue Märkte zu erschließen, Umsätze in bearbeiteten Märkten anzuheben, die Leistung allgemein zu steigern und Produkte und Dienstleistungen effizienter zu gestalten. Das Beratungsangebot untergliedert sich in die Branchensegmente "Communications, Media & Technology", "Financial Services", "Health & Public Service", "Products" und "Resources".

