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Accor

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WKN 860206
ISIN FR0000120404
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,19 5,79 5,64 5,61 5,06
    Nettogewinn (Mrd) 0,60 0,52 0,50 0,66 0,65
    Gewinn/Aktie 2,71 2,23 1,61 2,34 2,23
    Dividende/Aktie 1,64 1,45 1,35 1,26 1,18
    Rendite (%) 3,69 3,24 2,80 2,68 3,41
    KGV 16,93 19,96 29,95 20,10 15,52
    KUV 1,63 1,74 2,09 2,04 1,81

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Accor ist eigenen Angaben zufolge der europaweit und weltweit führende Hotelbetreiber. Mit Präsenzen in 92 Ländern betreibt die Kette mehr als 4.100 Hotels. Die operative Geschäftstätigkeit unterteilt das Unternehmen in die beiden Segmente Hotelservices (Eigen- und Franchisebetrieb) und Hotelinvest (Immobilienbesitz und Investitionen). Accor entstand Ende der 1960er Jahre, hat seinen Sitz in Paris und ist im französischen Leitindex CAC 40 gelistet.

    Offizielle Webseite: https://www.accor.com

    Aktionärsverteilung