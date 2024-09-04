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Ackermans & Van Haaren NV

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WKN 869057
ISIN BE0003764785
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,20 6,22 5,96 6,04 5,22
    Nettogewinn (Mrd) 0,67 0,62 0,78 0,60 0,51
    Gewinn/Aktie 20,28 18,83 18,14 14,07 12,13
    Dividende/Aktie 5,43 4,98 4,60 3,40 3,40
    Rendite (%) 2,02 1,85 1,98 1,78 2,14
    KGV 13,74 14,29 12,79 13,54 13,09
    KUV 1,49 1,43 1,27 1,03 0,99

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Ackermans & van Haaren ist ein diversifizierter Konzern, der in fünf strategischen Geschäftsfeldern aktiv ist. Wesentliche Tochtergesellschaften im Segment Marine Engineering & Infrastruktur sind DEME (Beteiligung 60 %), GFE (60 %), Van Laere (100 %), Rent-A-Port (72 %) und NMP (75 %). Private Banking wird durch Delen Investitments (79 %), Bank J.Van , Breda & C ° (79 %) und ASCO-BDM (50 %) vertreten. Zum Segment Real Estate, Leisure & Senior Care gehören Extensa (100 %), Leasinvest-Real Estate (30 %), Groupe Financière Duval (41 %) wie auch Anima Care (100 %), Energy & Resources Sipef (27 %), Sagar Cements (19 %), Oriental Quarries & Mines (50 Percent), Max Green (19 %) sowie Telemond (50 %), Via Sofinim (74 %) und GIB (50 %). Das Segment Development Capital hält Beteiligungen in den Geschäftsbereichen ICT & Engineering, Einzelhandel & Vertrieb, Immobilienentwicklung sowie Medien & Druck.

    Offizielle Webseite: https://www.avh.be

    Aktionärsverteilung