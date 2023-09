Unternehmensprofil

Ackermans & van Haaren ist ein diversifizierter Konzern, der in fünf strategischen Geschäftsfeldern aktiv ist. Wesentliche Tochtergesellschaften im Segment Marine Engineering & Infrastruktur sind DEME (Beteiligung 60 %), GFE (60 %), Van Laere (100 %), Rent-A-Port (72 %) und NMP (75 %). Private Banking wird durch Delen Investitments (79 %), Bank J.Van , Breda & C ° (79 %) und ASCO-BDM (50 %) vertreten. Zum Segment Real Estate, Leisure & Senior Care gehören Extensa (100 %), Leasinvest-Real Estate (30 %), Groupe Financière Duval (41 %) wie auch Anima Care (100 %), Energy & Resources Sipef (27 %), Sagar Cements (19 %), Oriental Quarries & Mines (50 Percent), Max Green (19 %) sowie Telemond (50 %), Via Sofinim (74 %) und GIB (50 %). Das Segment Development Capital hält Beteiligungen in den Geschäftsbereichen ICT & Engineering, Einzelhandel & Vertrieb, Immobilienentwicklung sowie Medien & Druck.

Offizielle Webseite: www.avh.be