Ackermans & Van Haaren NV
Aktuelle Nachrichten zu Ackermans & Van Haaren NV
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,20
|6,22
|5,96
|6,04
|5,22
|Nettogewinn (Mrd)
|0,67
|0,62
|0,78
|0,60
|0,51
|Gewinn/Aktie
|20,28
|18,83
|18,14
|14,07
|12,13
|Dividende/Aktie
|5,43
|4,98
|4,60
|3,40
|3,40
|Rendite (%)
|2,02
|1,85
|1,98
|1,78
|2,14
|KGV
|13,74
|14,29
|12,79
|13,54
|13,09
|KUV
|1,49
|1,43
|1,27
|1,03
|0,99
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Ackermans & van Haaren ist ein diversifizierter Konzern, der in fünf strategischen Geschäftsfeldern aktiv ist. Wesentliche Tochtergesellschaften im Segment Marine Engineering & Infrastruktur sind DEME (Beteiligung 60 %), GFE (60 %), Van Laere (100 %), Rent-A-Port (72 %) und NMP (75 %). Private Banking wird durch Delen Investitments (79 %), Bank J.Van , Breda & C ° (79 %) und ASCO-BDM (50 %) vertreten. Zum Segment Real Estate, Leisure & Senior Care gehören Extensa (100 %), Leasinvest-Real Estate (30 %), Groupe Financière Duval (41 %) wie auch Anima Care (100 %), Energy & Resources Sipef (27 %), Sagar Cements (19 %), Oriental Quarries & Mines (50 Percent), Max Green (19 %) sowie Telemond (50 %), Via Sofinim (74 %) und GIB (50 %). Das Segment Development Capital hält Beteiligungen in den Geschäftsbereichen ICT & Engineering, Einzelhandel & Vertrieb, Immobilienentwicklung sowie Medien & Druck.
Offizielle Webseite: https://www.avh.be