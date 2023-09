Unternehmensprofil

Aedifica S.A. ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf dem Immobilien-Sektor. Das Unternehmen hauptsächlich konzentriert seine Tätigkeit vorwiegend auf Seniorenimmobilien, engagiert sich aber auch in Wohnanlagen, Hotels und anderen Gebäudetypen. Seit dem 1. Januar 2015 wird die Aedifica S.A. bei der Entwicklung und der Verwaltung ihres Immobilien-Portfolios in Deutschland durch die Tochtergesellschaft Aedifica Asset Management GmbH beraten und unterstützt. Seit Anfang 2016 hat Aedifica eine niederländische Tochtergesellschaft, und zwar die Aedifica Nederland BV, welche das Immobilienportfolio in ihrer Bilanz ausweist. Die Aedifica S.A. wurde 2005 von Bank Degroof und GVA Finance gegründet.

Offizielle Webseite: www.aedifica.be