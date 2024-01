Aena SME S.A.

Unternehmensprofil

Die Aena S.A. ist eine international engagiert Flughafengesellschaft. Zur Unternehmensgruppe gehören die Aena, Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, die als Konzessionsgesellschaft des Internationalen Flughafens der Región de Murcia fungiert, Aena Internacional, die London Luton Airport Group sowie die Aeroportos do Nordeste do Brasil, S.A., die Konzessionsgesellschaft der Flughafengruppe Nordostbrasilien. Neben dem Betrieb der Flughäfen verwalten die Konzerngesellschaft Gewerbeflächen in den Flughafenterminals und dazugehörige Parkhäuser. Über das Segment Flughäfen hinaus berichtet die Gruppe über das Segment Immobiliendienstleistungen, das im Wesentlichen den Betrieb der Industrie- und Immobilienanlagen umfasst, die nicht in den Terminals enthalten sind. Das Segment International betrifft die internationale Entwicklung des Konzerns und besteht aus Investitionen in andere Flughafenbetreiber, insbesondere in Großbritannien, Mexiko und Kolumbien.

Offizielle Webseite: www.aena.es