Unternehmensprofil

Agnico-Eagle Mines Limited ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent und Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto und Niederlassungen in Kanada, Finnland und Mexiko. Hauptgeschäft des Unternehmens ist die LaRonde Goldmine in Cadillac, Quebec, und es betreibt auch die Gold produzierende Eagle and Telbel Mine in Joutel, Quebec. Das Unternehmen ist an der Exploration von Gold- und Silber-Vorkommen in ganz Kanada beteiligt. Agnico-Eagle betreibt in vollem Umfang eine Politik der no-forward Goldverkäufe bei höheren Goldpreisen. Es wurde in 28 aufeinander folgenden Jahren eine Bardividende ausgezahlt. 2017 wurden zwei Projekte im nördlichen Kanada, Amaruq und Meliadine, weiter entwickelt, die ab 2019 ihre Produktion starten sollen.

Offizielle Webseite: www.agnico-eagle.com