Gute Nachrichten: Bis 2030 dürfte sich der Goldpreis noch einmal fast verdoppeln. Mit diesen Aktien und Anlagemöglichkeiten profitieren Sie maximal mit.

Für die Experten von „In Gold We Trust“ steht fest: „Gold ist endgültig aus seiner vierjährigen Konsolidierungsphase ausgebrochen.“ Sie gehen davon aus, dass der Preis bis zum Jahr 2030 auf rund 5000 Dollar steigen wird.

Das Geniale: Für Ronald Stöfele und Mark Valek von „In Gold We Trust“ ist klar: „Der laufende Gold-Bullenmarkt befindet sich noch in seiner Anfangsphase. Daher ist es sinnvoll, Performance-Gold als zusätzlichen — und ihre Aktionäre — nach einer zermürbenden Durststrecke in den nächsten Jahren eine reiche Ernte einfahren werden“, folgern die wohl renommiertesten Goldexperten Stöfele und Valek.

Doch auf welche Investments sollte man dabei setzen? Wir haben die besten identifiziert.

Die Top-Goldminen-Aktien

Erstmals seit langer Zeit profitieren die Aktienkurse der größten Minenbetreiber unmittelbar von den Rekordpreisen des Edelmetalls. Die Aktien großer Goldschürfer haben seit Jahresbeginn stärker zugelegt als der Goldpreis.

Newmont hat durch die Übernahme des australischen Konkurrenten Newcrest seine Position als globaler Primus gestärkt. Newmonts Gesamtkosten pro Unze lagen im dritten Quartal bei 1611 Dollar, und die um zwei auf drei Milliarden Dollar erhöhten Aktienrückkäufe sollten die Aktie weiter anschieben. Die Goldreserven des Unternehmens sind um mehr als 40 Prozent auf 136 Millionen Unzen gestiegen, und das erweiterte Kupferportfolio könnte langfristig zusätzliche Gewinne sichern. Kursziel: 65 Euro.

Barrick, die Nummer zwei aus Toronto, setzt auf das Potenzial seiner eigenen Minen. Der Konzern plant, bis Ende des Jahrzehnts die jährliche Förderung um 40 Prozent auf 6,85 Millionen Unzen zu steigern. Dank der Rekordpreise wird zudem die Schuldenlast der Branche verringert. Barrick nutzt das aktuelle Goldpreisniveau auch, um Minen, die nicht mehr ins Portfolio passen, wie die Akyem-Mine in Ghana, lukrativ zu veräußern. Kursziel: 23 Euro.

Agnico Eagle, die Nummer drei der Branche, investiert in Projekte wie das Odyssey-Minenprojekt in Quebec, das ab 2028 jährlich bis zu 600.000 Unzen liefern soll. Dank niedriger Förderkosten und einer schuldenfreien Bilanz verfügt das Unternehmen über finanzielle Flexibilität für Dividenden und Aktienrückkäufe, was die Attraktivität für Investoren erhöht. Kursziel: 100 Euro.

Die drei größten Goldschürfer bieten durch ihre starke finanzielle Basis und langfristige Strategie gute Perspektiven für Anleger.

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der Print-Ausgabe 44 von BÖRSE ONLINE.

