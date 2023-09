Unternehmensprofil

Air Berlin PLC ist, gemessen am Passagieraufkommen von rund 30 Mill. Passagieren, die zweitgrößte Fluggesellschaft im deutschsprachigen Raum. Auf den Flugplätzen Berlin, Düsseldorf und Palma de Mallorca ist Air Berlin der größte Anbieter. Als Full-Service-Airline bedient die Fluggesellschaft Geschäftsleute, Ferienreisende und Veranstalter von Pauschalreisen. Air Berlin hat sich durch gezielte Zukäufe und organisches Wachstum in wenigen Jahren von einem Anbieter für Kurzstrecken in Deutschland zu einer internationalen Airline entwickelt, die über ein dichtes Streckennetz in Deutschland und Europa verfügt und darüber hinaus auch dank der engen Kooperation mit Ethiad Airways die wichtigsten Metropolen und Urlaubsziele in aller Welt ansteuert. Die Fluggesellschaft ist Mitglied in der oneworld Allianz. Am 15. August 2017 hat der Board of Directors heute beim zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.

Offizielle Webseite: www.airberlin.com