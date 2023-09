Unternehmensprofil

Die Aker BP ASA gehört eigenen Angaben zufolge zu den größten unabhängigen Ölunternehmen in Europa. Als solches ist die Gesellschaft auf die Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas auf dem norwegischen Kontinentalschelf fokussiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Fornebu bei Oslo und verfügt über Niederlassungen in Stavanger, Trondheim, Harstad und Sandnessjoen. Entstanden ist Aker BP ASA am 30. September 2016 durch Verschmelzung der BP Norge AS auf die Det Norske Oljeselskap ASA. Am 30. Juni 2022 wurde die Fusion mit der Lundin Energy MergerCo AB (publ) abgeschlossen, in deren Rahmen eine Kapitalerhöhung um 271,9 Mill. NOK durchgeführt wurde.

Offizielle Webseite: www.akerbp.com