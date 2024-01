Niedrige KGVs und hohe Dividendenrenditen gefällig? Mit diesen skandinavischen Aktien ist das möglich! Was sich jetzt lohnt und wovon Anleger besser die Finger lassen sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank.

Trotz der in Schweden vorherrschenden Immobilienkrise und einiger anderer Probleme in Europa konnte der Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (ISIN: IE00B9MRHC27) auf Sicht eines Jahres um rund 15% zulegen. Aber auch wenn die Aktien aus Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen bereits gut gelaufen sind – einige Aktien mit niedrigen KGVs und hohen Dividendenrenditen finden sich hier immer noch:

Dividendenrenditen von 22 Prozent und KGVs von bis zu 3,8 bei diesen Aktien aus Skandinavien

In der Tabelle sehen Sie die aktuell günstigsten Aktien aus Skandinavien mit entsprechend hohen Dividendenrenditen, laut den aktuellen Daten von Bloomberg. Dabei sind die Werte nach dem KGV sortiert, während die Kurse in den jeweiligen Landeswährungen (zum Beispiel dänische oder norwegische Krone) angegeben sind.

Die niedrigste Bewertung hat in dieser Auswertung die Aktie von HOEGH AUTOLINERS ASA, einem Logistikdienstleister mit besonderem Fokus auf den Schiffsverkehr. Trotz des vergleichsweise niedrigen KGVs von 3,3 hat das Papier in den letzten Monaten eine starke Rallye hingelegt (zumindest in der Landeswährung) und Anlegern auf Sicht eines Jahres 52 Prozent an Performance einbringen können. Sollte die Weltwirtschaft 2024 anziehen, könnte die Aktie auch noch weiter profitieren.

Überraschenderweise gar nicht so gut ist die Aktie mit der höchsten Bewertung in diesem Ranking gelaufen – STOREBRAND ASA. Hierbei handelt es sich um einen Vermögensverwalter und Versicherer, der zwar 2023 von den hohen Zinsen profitieren konnte, aber mit Aussicht auf Senkungen der Zentralbank wohl zumindest im Bereich der Kapitalerträge weniger Geld erwirtschaften dürfte. Damit scheint das Momentum eher nicht auf der Seite der Aktionäre.

Welche Dividendenaktien aus Skandinavien sind interessant?

Wer hingegen eher auf die Dividende statt auf die Bewertung schaut, der wird bereits bemerkt haben, dass es die höchsten Ausschüttungen aktuell bei SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET gibt, einem Immobilienkonzern aus Skandinavien. Allerdings ist die hohe Dividendenrendite in diesem Fall ein Warnsignal für Anleger, denn der Konzern ist nach dem Beginn der Krise am Häusermarkt in Schweden in arge Bedrängnis geraten. Hier heißt es für Anleger definitiv: Finger weg!

Interessanter könnte dagegen die Aktie von FRONTLINE PLC sein. Das Unternehmen ist ein weltweit aktiver Transporteur von Öl und profitiert damit von eventuell wieder steigenden Ölpreisen, primär dann, wenn sich die globalen Konjunkturaussichten erholen. Auch das Chartbild der Aktie verheißt zudem steigende Kurse.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nordea Bank Abp Oyj.