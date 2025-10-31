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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Alaska Air Group

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WKN 869843
ISIN US0116591092
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 16,86 15,80 14,24 11,74 10,43
    Nettogewinn (Mrd) 0,66 -0,16 0,10 0,40 0,24
    Gewinn/Aktie 5,34 -1,00 0,85 3,13 1,84
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 7,93 - 59,18 20,69 21,23
    KUV 0,31 0,34 0,41 0,70 0,47

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Alaska Air Group Inc. betreibt zwei Fluggesellschaften, Alaska und Horizon. 2016 wurde Virgin America übernommen und 2018 mit Alaska fusioniert. Zur Gruppe gehört zudem McGee Air Services, ein Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen. Alaska und Horizon operieren als separate Fluggesellschaften mit individuellen Geschäftsplänen, Wettbewerbsfaktoren und wirtschaftlichen Risiken. Das Geschäft ist in drei operative Segmente zusammengefasst. Mainline umfasst den Linienflugverkehr mit Alaskas Boeing- und Airbus-Flugzeugen für Passagiere und Fracht in den gesamten USA und in Teilen von Mexiko, Costa Rica und Belize. Regional umfasst den Linienflugverkehr von Horizon und anderen Drittanbietern für Passagiere in einem kürzeren Streckennetz innerhalb der USA und Kanadas. Horizon umfasst an Alaska verkaufte Kapazität.

    Offizielle Webseite: https://www.alaskaair.com

    Aktionärsverteilung