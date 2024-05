ALEXANDERWERK AG INHABER-AKTIEN O.N.

Unternehmensprofil

Die Alexanderwerk AG hat sich zur Holding einer Gruppe entwickelt, die Kompaktier- und Granuliermaschinen für die chemische, pharmazeutische und Grundstoffindustrie entwickelt und herstellt. Neben deutschen Gesellschaften in Remscheid existieren zwei weitere Gesellschaften in den USA, die Alexanderwerk Inc., Montgomeryville und die AW Real Estate Inc., Wilmington, eine Gesellschaft in Indien, die Alexanderwerk India Private Ltd., Mumbai, und eine Gesellschaft in Shanghai, die Alexanderwerk (Shanghai) Trading Co., Ltd. Entsprechend unterscheidet das Unternehmen die Regionalsegmente "Deutschland", "USA", "Indien" und "Shanghai". Die Alexanderwerk AG wird weltweit von Vertriebspartnern repräsentiert.

Offizielle Webseite: www.alexanderwerk.com