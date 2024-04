Alfa Laval AB

Unternehmensprofil

Alfa Laval ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen in den Schlüsseltechnologien Wärmeübertragung (Weltmarktanteil mehr als 30 Prozent), Separation (Weltmarktanteil 25 bis 30 Prozent) und Flüssigkeitshandhabung (Weltmarktanteil zehn bis zwölf Prozent). Die Produkte von Alfa Laval werden eingesetzt zum Erhitzen, Kühlen, Trennen und Transportieren von Nahrungsmitteln, Getränken, Brennstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Stärke, Zucker und Äthanol. Sie sind an Bord von Schiffen zu finden, in Kraftwerken, im Maschinenbau, in der Klärschlamm- und Abwasser-Behandlung sowie in der Wärme- und Kälteerzeugung. Alfa Laval ist organisiert in die drei Vertriebsbereiche Equipment, Process Technology und Marine Diesel sowie die Division Operations, die für die Produktion, den Einkauf und die Logistik zuständig ist.

Offizielle Webseite: www.alfalaval.com