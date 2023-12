Unternehmensprofil

Die All for One Group SE (zuvor All for One Steeb AG) zählt sich zu den führenden SAP-Komplettdienstleistern für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Das Produktportfolio umfasst Lösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette. Diese reichen von SAP-Branchenlösungen bis zum Outsourcing und Application Management. Als Generalunternehmer betreut All for One Steeb mehr als 2.000 Kunden vorwiegend aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzuliefer- und Konsumgüterindustrie, des technischen Großhandels und aus dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. In der operativen Geschäftstätigkeit unterscheidet die Gesellschaft die zwei Segmente "Integrated Solutions" und "HR Solutions".

Offizielle Webseite: www.all-for-one.com