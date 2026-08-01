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All for One Group

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WKN 511000
ISIN DE0005110001
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz () - 538.100.000,00 510.558.000,00 517.519.000,00 497.944.000,00
    Nettogewinn () - 22.300.000,00 11.358.000,00 18.322.000,00 11.202.000,00
    Gewinn/Aktie - 4,62 2,32 3,70 2,23
    Dividende/Aktie - - 1,20 1,60 1,45
    Rendite (%) - - 2,68 3,45 3,63
    KGV - 14,59 19,31 12,54 17,89
    KUV - 0,60 0,44 0,45 0,40

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die All for One Group SE (zuvor All for One Steeb AG) zählt sich zu den führenden SAP-Komplettdienstleistern für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Das Produktportfolio umfasst Lösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette. Diese reichen von SAP-Branchenlösungen bis zum Outsourcing und Application Management. Als Generalunternehmer betreut All for One Steeb mehr als 2.000 Kunden vorwiegend aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzuliefer- und Konsumgüterindustrie, des technischen Großhandels und aus dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. In der operativen Geschäftstätigkeit unterscheidet die Gesellschaft die zwei Segmente "Integrated Solutions" und "HR Solutions".

    Offizielle Webseite: https://www.all-for-one.com

    Aktionärsverteilung