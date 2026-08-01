All for One Group
Aktuelle Nachrichten zu All for One Group
dpa-AFX News zu All for One Group
EQS-News: Q3 2025/26: Weiterhin herausforderndes Umfeld // Effizienzsteigerungsprogramm »Precision« umgesetzt // Prognose 2025/26 bestätigt (deutsch)
EQS-News: All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies zur Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie (deutsch)
EQS-Adhoc: All for One Group SE schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies und unterstützt das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zu einem Preis von EUR 67,50 in bar je Aktie (deutsch)
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: All for One Group SE; Bieter: VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE
EQS-Adhoc: All for One Group SE beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 5,85 Mio. EUR (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|538.100.000,00
|510.558.000,00
|517.519.000,00
|497.944.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|22.300.000,00
|11.358.000,00
|18.322.000,00
|11.202.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|4,62
|2,32
|3,70
|2,23
|Dividende/Aktie
|-
|-
|1,20
|1,60
|1,45
|Rendite (%)
|-
|-
|2,68
|3,45
|3,63
|KGV
|-
|14,59
|19,31
|12,54
|17,89
|KUV
|-
|0,60
|0,44
|0,45
|0,40
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die All for One Group SE (zuvor All for One Steeb AG) zählt sich zu den führenden SAP-Komplettdienstleistern für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Das Produktportfolio umfasst Lösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette. Diese reichen von SAP-Branchenlösungen bis zum Outsourcing und Application Management. Als Generalunternehmer betreut All for One Steeb mehr als 2.000 Kunden vorwiegend aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzuliefer- und Konsumgüterindustrie, des technischen Großhandels und aus dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. In der operativen Geschäftstätigkeit unterscheidet die Gesellschaft die zwei Segmente "Integrated Solutions" und "HR Solutions".
Offizielle Webseite: https://www.all-for-one.com